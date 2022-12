En los dos días, los fanáticos tuvieron la oportunidad de apreciar y adquirir todo tipo de objetos relacionados con el cómic, manga, animé, cine y series.

Cosplayer internacionales.jpeg Los cosplayers internacionales Kayo Pantoja, Oscar Alfonso, Asuka Cosplay y Carolina Tifoni en el panel sobre: Cuando el Cosplay se cruza con la pasarela. Foto: Andrés Catalán.

De México para el mundo

Entre los invitados internacionales que caminaron por la alfombra roja y deslumbraron en el escenario de la ComicCon podemos mencionar a los actores de voz Gerardo Reyero (La voz del emperador Frezzer de Drangon Ball y Darién de Sailor Moon) e Isabel Martiñón (la voz de Naruto Uzumaki).

RECORRIDO POR ASU.jpg Los actores de doblaje recorrieron Asunción. Foto: Gentileza.

Los actores de doblaje participaron de la alfombra roja y estuvieron el domingo compartiendo el escenario con Mario Castañeda (la voz de Goku) y Sebastian Llapur (da voz a Darth Vader).

Las cuatro leyendas del mundo del doblaje hicieron un panel de preguntas y respuestas, donde compartieron sus respectivas experiencias y el amor por el trabajo que llevan hace décadas.

En conversación con Última Hora, Reyero y Martiñón mencionaron que pasaron muy bien en el país, agradecieron la invitación y esperan volver en algún momento.

Para Isabel Martiño es la primera vez que pisa suelo guaraní, en tanto que para Gerardo Reyero es la tercera visita al país.

“A mí casi me hacen llorar. Los chicos están súper emocionados. Es la primera vez que estoy en Paraguay y ha sido increíble, una experiencia única. Me gustó mucho el cariño de la gente, de verdad se siente el abrazo que te dan. Es inolvidable ver tanta gente a la que le gusta nuestro trabajo, es gratificante ver el apoyo que le dan al doblaje mexicano”, mencionó emocionada Isabel.

“La pasamos muy bien y muy divertido, con un público bastante cariñoso y participativo. Lo más importante de un evento es la gente, porque los eventos los hace la gente. Aquí en Paraguay la gente es tan cálida, de abrazo, de doble beso y se siente el amor que nos tienen. De verdad, muchísimas gracias”, agregó Reyero.

Los actores aprovecharon para agradecer a la gente que los ayudó a recorrer distintos puntos históricos del país y a “engordar” con la exquisita comida paraguaya.

ALMUERZO DE BIENVENIDA.jpg Fananpy organizó un almuerzo bien paraguayo para los actores Gerardo Reyeros e Isabel Martiñon. Foto: Gentileza.

“Gracias a muy buenos amigos que tenemos en Paraguay, pudimos recorrer varios puntos. Gracias a Evelyn, Manuel, Bruno, Noemí y a los amigos del FananPy (Fanáticos del Animé de Paraguay) pudimos salir a pasear, dar la vuelta, conocer más, probar y comer delicioso. Estoy enamorado de la chipa guazú, la sopa paraguaya, el asado, el mbejú delicioso con cafecito. Nos vamos con cuatro kilos demás (dijo entre risas) e Isabel amó la sopa paraguaya”, comentó Reyero.

Asimismo, Isabel invitó a los lectores y fans a seguir su camino “ninja”, para hacer lo que realmente les apasiona y hacer de sus vidas lo que les guste, porque no hay nada más bonito que trabajar en lo que uno realmente ama.

“Cuando trabajas en lo que te gusta, lo haces con tanto gusto, te diviertes y te pagan. Hagan siempre lo que les gusta, sigan sus sueños y luches por ellos y vayan por sus metas”, acotó y sentenció Gerardo.

Baile, color y solidaridad

El broche de oro de la noche uno lo puso el grupo cover de danza k-pop Blackfire, el cual está integrado por nueve jovencitas que destilan por los poros talento, carisma, dedicación y versatilidad.

Blackfire.jpg El K-pop Dance Cover Group Blackfire, le puso ritmo a la velada.

El grupo cumplió el pasado septiembre su primer aniversario y ya participaron de varios festivales y competencias nacionales e internacionales.

En el escenario presentaron una coreografía de kpop de las canciones Guerrilla y Wonderland del grupo coreano Ateez.

“Sin duda alguna, bailar en un escenario como ese fue un gran honor para nosotros como grupo, además de ser una experiencia increíble, con mucho trabajo y preparación detrás. Jamás imaginamos que tendríamos una oportunidad así y estamos más que agradecidas. Esperamos también que todos los que vieron la presentación lo hayan disfrutado tanto como nosotras”, mencionaron a ÚH.

Uno de los stands que marcó presencia es la organización internacional 501st Legion, con su representación en el país como Outpost Paraguay. Es una entidad sin fines de lucro abocada al trabajo social desde hace cinco años en el país. El mismo está formado por cinco miembros y varios reclutas que aman la saga Star Wars y todos los miembros tienen trajes de Star Wars, certificados por Disney.

la organización 501 la Legión de Paraguay.jpeg La organización 501 la Legión de Paraguay fue una de las más visitadas.

“Estuvimos recibiendo donaciones (de la gente) para (destinarlas a) un hogar que se llama Unidos por Cristo. Las donaciones eran monetarias a cambio de fotografías con los personajes de Darth Vader, oficiales y Star truckers. Para ser miembro tienes que tener un traje certificado y muchas ganas de ayudar a los demás. Podés llamar al (0981) 380-414", mencionó Fernando Ferro, presidente de la organización.

El broche de oro del día dos lo puso la competencia nacional de cosplay. Un total de 22 concursantes quedaron seleccionados para presentarse frente al exigente jurado conformado por Leo Sobrino, Celso Franco, Oscar Alfonso, Carolina Tifoni y Kayo Pantoja.

Los competidores llegaron desde todos los puntos del país, como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Yaguarón, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Paraguarí, entre otras ciudades.

Cosplayer.jpeg Nahuel Torres llegó desde Coronel Oviedo para formar parte de la ComicCon Paraguay. Foto: Andrés Catalán (ÚH).

La ganadora —por mayoría de votos— fue la estudiante de bioquímica Giselle Báez, de 20 años, oriunda de la ciudad de Yaguarón. Con años de experiencia en el mundo de cosplayers, presentó al jurado el personaje Jinx, de la serie Arcane de League of Legends. La joven ganó la oportunidad de viajar este fin de semana a la ComicCon Brasil y representar a Paraguay. Aunque hasta el momento, se desconoce si realmente podrá asistir.

"Todavía no lo creo (viajar a Brasil). Yo vi gente muy capaz y no puedo creer que sea yo la ganadora. Para los que quieren incursionar en este mundo, les digo que no hagan caso a los malos comentarios, sigan sus sueños siempre y no confíen en cualquiera. (Son) las tres reglas para esto y para todos los aspectos de la vida", mencionó.

La primera ComicCon Paraguay fue el evento donde todos los fanáticos celebraron la cultura pop a nivel mundial. Fueron dos días cargados de entretenimiento así como por muchos años lo vimos a través de la pantalla: historias, cómics, efectos especiales, música y más.

En cuanto al cine nacional, se presentó la cinta La lista, con fecha de estreno en las salas de cine de Paraguay para el próximo 10 de enero de 2023. El director Michael Hardy brindó una breve charla sobre su experiencia y se proyectó el videoclip de la canción original Distopia, de la banda Nhandei Zha, con imágenes del filme.

"Estuve en otras ComicCon en Estados Unidos y la de Paraguay fue fantástica. Me gustó ser parte de esto. Me gusta el público y el ambiente. La película es de la gran siete. A los paraguayos les va a encantar. Tiene acción, habla de la historia de la región y es para Paraguay con amor. Los mejores actores del país participan de la cinta y el equipo que puse le iguala a cualquier producción de Hollywood", mencionó Hardy a ÚH.

Cuando fue consultado del porqué escogió nuestro país y nuestra historia, indicó que se enamoró del Paraguay desde el 2015, donde sus ciudades le contagiaron de emociones y en ese momento se dio cuenta que tenía que hacer algo con nuestra gente.

"La cosa con Paraguay es que lloras cuando llegas, pero lloras cuando te vas, porque es un lugar muy especial. La historia de Paraguay creó a gente muy linda y se deben sentir orgullosos de sus raíces", acotó.

En cuanto a la banda sonora de la citada película que fue lanzada en la ComicCon fue obra del grupo paraguayo Nhandei Zha. La misma fue compuesta y filmada en plena pandemia en un taller y dirigida vía zoom por Hardy desde Texas, EEUU. La misma habla de la liberación de los oprimidos en tiempo de alguna dictadura.

La lista.jpg El productor americano Michael Hardy presentó el videoclip oficial de la película La Lista a estrenar en los cines del país en enero próximo.

"Es cómo un universo expandido de la película, porque sucede en paralelo a la cinta. Hardy nos dijo, "danos la mejor canción y yo les doy el mejor videoclip" y así fue y ya ganamos varios premios a nivel internacional, Texas, Los ángeles, entre otros, es un orgullo para nuestro país", mencionó el músico Paulo Lezcano Ehrecke, más conocido como Paulolez.

Entre los artistas que formaron parte del cartel están los actores Ross Marquand (The Walking Dead); Jim Mahfood, conocido como Food One, el renombrado dibujante de Marvel Comics; los actores de doblaje Mario Castañeda (Goku), Isabel Martiñón (Naruto), Gerardo Reyero (Sailor Moon y Han Solo) y Sebastián Llapur (Darth Vader, Krosty de Los Simpons, Diego de La era del hielo); los dibujantes Ariel Olivetti y Juan Ferreyra; el guionista David Lloyd y los referentes de cosplay como César Franco, Asuka y Cayo Pantoja.

Entre los artistas nacionales se alistaron Roberto Goiriz, Leo Sobrino, Kike Olmedo y Samuel Araya.

Jason David Frank —reconocido por interpretar a Tommy Oliver en Mighty Morphin Power Rangers, el título de la primera entrega de la franquicia Power Rangers— también debía participar del evento, pero lastimosamente falleció días antes del ComicCon. Fue recordado a cada momento del evento y los fanáticos pudieron dejar sus condolencias y mensajes en varios puntos donde se encontraba la fotografía del actor.

También hubo espacios de entretenimiento para los más grandes, gracias a una exposición de Robotech, una famosa franquicia de juguetes, series de televisión, películas, libros e historietas de ciencia ficción. Así también, los personajes de 501st Legion y artistas de la revista El Bachenauta.

La organización del evento estuvo a cargo del Personal Flow y Club Media. Colecciones ÚH, del diario Última Hora, estuvo presente con un stand que ofertó sus diversos productos.