Llano cuestiona a Efraín el uso personalista de oposición

“Es imposible llegar si no se construye la unidad del PLRA. Siempre digo que toda la oposición debe ir unida y debe ir unida no porque le invitamos a una mesa que creamos para nuestro interés personal, si no participativa e incluyente y donde estén todos los que desde el principio hayan participado de la construcción de esa herramienta política, social, ciudadana”.

Dijo que “el presidente de nuestro partido se va a esa mesa en representación de todos los liberales o se va como candidato de un sector del partido”, señaló.

Agregó que la mesa referida debe ser pluralista e integrada por los candidatos del PLRA, y por la oposición, los diputados Carlos Rejala, Sebastián Villarejo, Kattya González y el senador Sixto Pereira.