Libertad tropezó “en un momento clave”

No pudo. Macnelly Torres (i.) forcejea con Luis Miño (d.).

El presidente de Libertad, Francisco Giménez Calvo, se refirió al empate ante Luqueño (0-0) y aseguró que volvieron a tropezar en “un momento clave”.

“Jugamos bien un rato, pero no tuvimos contundencia y se nos fueron puntos que no solo nos complica la posibilidad de obtener el título, sino también la posición de Paraguay 2 para la Copa Libertadores”, señaló el titular albinegro en la 1080 AM. “Realmente estamos dolidos porque se nos fueron dos puntos de oro, pero aún estamos a tiempo, tenemos que jugar contra Cerro, ganar y ver como culminamos el torneo”, agregó.