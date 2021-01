Lejos del calor de casa, paraguayos disfrutan de nevada histórica en Madrid

"Hay que intentar tener mucho cuidado de no resbalar en la nieve", recomienda Rosa Ramírez , camino al trabajo.

Ramón Bareiro disfruta de la nieve en Madrid; el clásico muñeco de nieve con la bandera paraguaya no podía faltar.

Dicen que es el temporal más intenso de los últimos cincuenta años y, mientras se lamenta el caos que esto genera, las autoridades recomiendan a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. El temporal "Filomena", hizo que se declare la alerta roja en cinco regiones de España, entre ellas Madrid.

Nieva en España y los paraguayos comparten su experiencia.mp4 Paraguayos en España disfrutando de la nieve, que cubre árboles y calles. Gentileza

¿Y qué hacen mientras tanto los paraguayos que residen en la “madre patria”? Algunos están encerrados en sus casas, otros hacen lo que pueden para llegar a sus lugares de trabajo. Pese a todo, a las dificultades que está generando en España la fuerte e inusual nevada, le ponen buena cara al mal tiempo y comparten sus experiencias.

Carola.jpeg Carola Pesoa, otra paraguaya que vive en Madrid, compartió su foto con un muñeco de nieve. Foto: Gentileza

Sofi Gaete, quien reside en Madrid, comenta que no hay autobuses, “está todo cerrado, las calles están todas cubiertas de nieve. Ayer los que podían salieron más temprano del trabajo, si no se quedaban atrapados.

Donde yo trabajo, por ejemplo, el portero desde ayer que no sale, se quedó todo el día, no tiene forma de salir, todos los coches están cubiertos de nieve”.

Comenta Sofi que casi nada está funcionando, centros comerciales y supermercados están cerrados, “pero, pese a todo, los niños aprovechan para jugar en la nieve”.

Sofia.jpeg Sofía Gaete pudo salir temprano del trabajo, compró comida y ahora puede ver nevar desde su casa. Foto: Gentileza

“Es un caos, en Madrid jamás cayó tanta nieve como ahora. Hace 49 años dicen que no nevaba como ahora. Ayer salí mucho antes de mi trabajo y ya compré toda la comida, ahora estoy aquí calentita con calefacción en la casa”, agrega.

Elva.jpeg Elva Echague disfruta de la nieve que tiñó Madrid de blanco. Foto: Gentileza

Rosa Ramírez no puede dejar de ir a trabajar, por eso, ante la ausencia de buses, fue caminando a su trabajo. “Caminando con mucho cuidado, porque no había buses. Qué vamos a hacer, ¡hay que trabajar!”, comentó. “Hay que intentar tener mucho cuidado de no resbalar en la nieve”, dice en un video que compartió y en el que iba comentando lo que veía a su paso, el paisaje del barrio cubierto de nieve.

Otro paraguayo, Ramón Bareiro, quien reside en Madrid también relató su experiencia en sendas fotos y videos. La experiencia de ver la ciudad vestida de blanco lo motivó a hacer un muñeco de nieve y lo arropó con la bandera paraguaya. Para personas que nacieron en un país subtropical, poder jugar en la nieve es algo que no se experimenta con frecuencia.

Georgi.jpeg Para Georgina Ojeda, quien reside en las cercanías de Madrid, esta es una experiencia hermosa. Foto: Gentileza

Para Georgina Ojeda, es una experiencia hermosa. Ella vive como a 15 minutos de Madrid, un lugar que se llama Alcobendas. “Está precioso, muy bonito. Es una experiencia bonita, y más todavía los que podemos estar con nuestras familias podemos disfrutar. Precioso el momento, disfrutando de la naturaleza y dándole gracias a Dios”.

En el País Vasco es más común tener nevadas, es lo que cuenta Arminda Delvalle, quien reside en Vitoria, capital del País Vasco.

Arminda.jpeg Desde la capital del País Vasco, Arminda Delvalle comenta que en esta zona están más acostumbrados al frío. Foto: Gentileza

“Aquí es normal, siempre cae nieve. Estamos más acostumbrados al frío en esta zona de España. Mi marido me contó que el otro día vio que la lluvia al caer se congelaba y las gotas se volvían hielo y golpeaban los parabrisas de los autos y que era muy peligroso. Eso yo nunca lo había visto”. Arminda es sicóloga y hace consultas, pero en estos días puede trabajar desde la comodidad de su casa.