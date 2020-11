Las organizaciones provida marchan hoy en Buenos Aires

“Este 28 de noviembre es el día para decirle al presidente Alberto Fernández que en Argentina no queremos una ley de descarte de seres humanos. Que el aborto no es un tema de salud pública, mucho menos durante una pandemia”, expresaron a través de su cuenta de Twitter. “Porque nunca será un derecho; porque no es salud; porque es un fracaso como sociedad; porque nos divide como argentinos; porque destruye a las mujeres y termina con la vida de un niño en el vientre”, añadieron.

El 22 de noviembre el papa Francisco respondió por carta manuscrita a un grupo de mujeres de unas barriadas más populares de Buenos Aires, las villas Rodrigo Bueno, 31 y José León Sánchez. Respondía a la preocupación de estas mujeres por el proyecto de ley de aborto en la Argentina: “Sobre el problema del aborto, tened presente que no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. (…) ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?