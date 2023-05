Las noticias más relevantes de la jornada

Hijo de RGD pide anular condena, se siente un perseguido de la Justicia

Fernando González Karjallo, sentenciado a 5 años de prisión en carácter de cómplice en el esquema de usura de su padre, el ex dirigente deportivo Ramón González Daher, presentó un recurso extraordinario de revisión en contra de su condena y contra la confiscación de sus bienes ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Juez decreta extinción de causa contra fiscal adjunto Patricio Gaona por acoso sexual

El juez Mirko Valinotti decretó la extinción de acción penal y el sobreseimiento definitivo del suspendido fiscal adjunto Patricio Gaona acusado por presunto acoso sexual.

Cristina Fernández reitera que no será candidata en las elecciones de octubre en Argentina

La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, reiteró este martes que no será candidata en las elecciones de octubre.

Santiago Peña apunta hacia una revisión completa del Tratado de Itaipú

El presidente electo, Santiago Peña, aseguró que no existen impedimentos para que Paraguay y Brasil revisen íntegramente el Tratado de Itaipú, y no solamente el Anexo C.