Las noticias más relevantes de la jornada

Juez rechaza cesión de bienes de hijo de Messer a favor del Estado

El juez José Agustín Delmás rechazó la intervención de la abogada Bettina Legal para representar en Paraguay a Dan Wolf Messer, hijo del cambista brasileño Dario Messer, además de no dar lugar a la cesión de sus bienes a favor del Estado paraguayo. Le puede interesar.

Jueza ordena prisión preventiva para supuesto apoyo logístico del EPP

La jueza penal de Garantías, especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, ordenó este miércoles la prisión preventiva del indígena quien es supuesto apoyo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Entérese más.

Fallece médico paraguayo que operaba gratis en Argentina

El cirujano Juan Luna Pastore, quien operaba gratis a niños y adolescentes con labio leporino en Argentina, falleció este martes, a los 54 años. Todos los detalles.

Juez adelanta la audiencia para periodista acusado de acoso sexual

Un juez adelantó para la próxima semana la audiencia de imposición de medidas cautelares para el periodista Carlos Granada, imputado por presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual y violación. Más datos.

Delincuentes toman de rehén a una familia en Villa Elisa

Tres delincuentes tomaron de rehén a una familia en la ciudad de Villa Elisa este miércoles y posteriormente se dieron a la fuga. Nota completa.

Ministro actual también fue informado sobre paradero de Denis, asegura funcionaria

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, aseguró que no recibió información sobre el paradero de Óscar Denis, secuestrado por el EPP. Sin embargo, la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios Ana Dina Coronel reveló una conversación en la que le informa sobre la supuesta ubicación de los restos del ex vicepresidente. Más información.