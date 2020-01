Lanzan tema inédito con la voz del fallecido vocalista de Linkin Park

What's In the Eye, compuesta por Sean Dowdell y Chester Bennington y publicada en 1994, se centra en la muerte prematura de un amigo en un accidente de coche y en el hecho de enfrentarse a su pérdida con una gran intensidad emocional, según la nota de prensa.

Antes de consagrarse como una estrella internacional en Linkin Park, Chester Bennington dio sus comienzos en la música a principios de los 90 con el grupo Grey Daze, hasta que en 1998 se rompió.

Grey Daze - What's In The Eye (Official Audio)