La Policía registra 60 denuncias de sextorsión por mes

"Estamos haciendo un estimativo de aproximadamente entre 400 a 500 denuncias, ese dato lo maneja más concretamente el Departamento de Estadística de la Policía Nacional", explicó en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Aseguró que en un 70% las víctimas de sextorsión son hombres, pero con el tiempo fue elevándose el índice de mujeres afectadas.

"A los hombres nos entran por los ojos, a las damas les toca un poco más de tiempo convencerle, pero una vez que les da ese enamoramiento también es mucho más difícil convencer a la mujer de que no existe esta persona quien dice ser", agregó.

Refirió que hay que tener cuidado porque existen muchas personas sin escrúpulos, quienes crean perfiles falsos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, por lo que insta a utilizar filtros.

El analista explicó que a las personas les gusta tener muchos amigos en las redes sociales, muchas reacciones y que el estafador va tomando los primeros datos y ve qué clase de personas son las víctimas, qué lugares frecuenta, qué les gusta y a partir de esos datos básicos y fundamentales empieza la conversación.

Dijo que, si bien el número mayor de personas denunciantes corresponden a víctimas de 35 a 40 años, probablemente sea porque el adolescente todavía no está casado, no tiene un trabajo estable y las publicaciones no le van a afectar.

Recomendó "ser delicado" en las redes sociales y refirió que "no hace falta tener muchos amigos".

"La mayoría de las denuncias que llegan a nuestra oficina obedecen a un perfil de las redes sociales, es decir que tendríamos caso cero denuncias si tan solo yo soy crítico, me doy cuenta que una persona no tiene amigos en común y si lo tiene entro a revisar el perfil, esos son pasos sencillos", expresó.

Es importante que las personas se fijen en las fechas de creación de los perfiles para ver si es reciente, si no tiene fotografías y si las publicaciones son obscenas, porque son parámetros que deben llamar la atención.