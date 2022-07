En la Cámara de Diputados , el movimiento de Honor Colorado —que respalda a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez— no solo tiene un sólido bloque colorado, sino que cuenta con los votos de varios liberales que responden al cartismo sin importar las presiones.

Es así que el nuevo intento por enjuiciar a Quiñónez podría tener un nuevo fracaso si no se consiguen los votos necesarios. Si el pleno reúne a los 80 legisladores, se necesitan 53 votos. En caso de no estar presentes el total de los legisladores, se necesitarán los votos de dos tercios de los presentes.

El cartismo recientemente recibió en sus filas a Guadalupe Aveiro sumando así 26 votos en la Cámara Baja, a esta cifra hay que sumar la del "independiente" muy ligado a Cartes, Ulises Quintana, con el que se podría totalizar 27 votos a favor de la fiscala general.

Si la bancada cartista se presenta en su totalidad solo necesita un voto más, sea el del propio Quintana o un liberal, para truncar los planes de expulsar a la titular del Ministerio Público.

Votos liberales claves

No obstante, no todo está cantado y las negociaciones entre parlamentarios continúan. En caso de no presentarse los 80 diputados, la aprobación o rechazo del pedido de juicio dependerá de las dos terceras partes de los presentes.

En ese escenario, son dos bandos los que se vuelven decisivos y se trata de liberales muy afines al cartismo al momento de votar. Entre ellos se encuentra la "bancada B", considerada como afín al senador Blas Llano y liderada por Édgar Ortiz. En este grupo están también Marcelo Salinas, Enrique Mineur, María de las Nieves López, Hugo Capurro y Celso Maldonado.

Asimismo, en la "bancada C" se encuentran algunos liberales cuyos votos podrían favorecer a Quiñónez como los de Esmérita Sánchez, Carlos Silva, Andrés Rojas Feris, y Carlos Noguera. También están en esta bancada Pastor Vera Bejarano, Celso Kennedy, Roya Torres y Juan Manuel Ayala. Aún queda por conocerse el sentido de los votos de estas dos bancadas.

A favor de la destitución de la fiscala general se encuentran 16 legisladores colorados de Fuerza Republicana, 15 liberales de las bancadas D y L, y ocho congresistas de las multibancadas del tercer espacio.

Kattya González amenaza a liberales que apoyen a Quiñónez con expulsión de la Concertación

En comunicación con Monumental 1080 AM, la diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González, señaló que se está tratando de dialogar con las bancadas liberales que en ocasiones anteriores no acompañaron los intentos de juicio político a Quiñónez.

"Ningún cargo plurinominal que acompañe la Concertación, sea como alianza o sea de manera aislada, puede ir a la Concertación si es que vota a favor de la impunidad. Nosotros no podemos tener infiltrados, si los llanistas y los que responden a Dionisio Amarilla no se enfilan al momento que estamos viviendo, que se candidaten por el movimiento Honor Colorado", afirmó.

Continuó: "Si es que votan conforme al momento histórico que estamos viviendo y a la línea política trazada por la Concertación, por supuesto que van a ser bienvenidos, pero el Partido Liberal también tiene una responsabilidad de expulsar a esos candidatos que siendo legisladores no acompañan esta decisión que como concertación vamos a tomar".

Dijo que espera no herir ninguna susceptibilidad o que se usen los dichos como una excusa para no votar a favor del juicio político. "Quedarán desnudos y fuera de la Concertación si es que vuelven a acompañar esa posición", advirtió.