No obstante, en una entrevista concedida a Última Hora aseguró que la Municipalidad de San Lorenzo está completamente en regla.

“Hace dos años que no tenemos ningún problema (…). Pagamos sueldo de (funcionarios) permanentes, contratados, nos pegamos el lujo de darle aguinaldo a los contratados. No debemos a la Gobernación, a Hacienda, ni Caja de Jubilación, y es el segundo año que no hacemos préstamos”, mencionó Ferrer sobre su gestión.

Comentó que, a través de los medios, se enteró del pedido de intervención que hicieron los ciudadanos en la mañana de hoy, y afirmó que todavía no hay ningún pedido formal ante el cuerpo legislativo.

Incluso, refirió que la Comuna en dos ocasiones ya había sido auditada por la Contraloría General de la República. “Ellos, cuando quieran, pueden auditar a la Municipalidad de San Lorenzo; ya vinieron dos veces y pueden venir cuando quieran”, afirmó añadiendo que las puertas están abiertas.

Agregó que los recursos de Fonacide y los royalties son lo “más peligroso” que hay, y que eso “nadie va tocar”.

Promesa de los 60 días

La cuenta regresiva comenzó el pasado 14 de enero, cuando en esa fecha Albino Ferrer prometió una nueva ciudad universitaria en 60 días.

A una semana de completarse los 30 días insistió: “Seguramente dentro de dos meses yo digo que San Lorenzo va a ser totalmente diferente”.

Señaló que la Junta Municipal ya aprobó el proyecto de un nuevo asfaltado para todo el microcentro de San Lorenzo. Dejó en claro que no será un recapado.

“El asfaltado ya llegó a su vida útil, tiene 45 a 60 años, y hacer bacheo es inútil, es derrochar la plata del pueblo”, dijo.

¿Complot en su contra?

En la mañana de este miércoles el joven Pastor Filártiga ingresó a la sesión de la Junta Municipal de San Lorenzo, de donde fue sacado a la fuerza por entrar filmando con el celular.

Indignado, el ciudadano pidió la intervención a la administración de Ferrer, junto a un grupo autodenominado Che Kuerái. Explicó que fueron a hacer un acompañamiento al planteamiento de intervención de la Comuna sanlorenzana del concejal Nery Colarte Quiñones.

Sobre este punto, el intendente mencionó que, cuando se desempeñaba como concejal, había despedido a Nery Colarte por supuesto planillerismo y, a raíz de ello, comenzó a atacar a su administración. “La misma cosa ocurrió con su hijo, que sin trabajar quería entrar”, contó.

Detalló que, por ello, es que quieren hacer que su gestión parezca la “peor” de la historia de San Lorenzo. Agregó que hacen que los pobladores tomen de referencia solamente el destrozo de las calles, según su criterio.

“Y qué voy a hacer (…) Si se tiene que cavar únicamente las calles para que se pueda trabajar”, expresó.

Por otra parte, Pastor Filártiga había sido denunciado por varios hechos de presunta irregularidad por parte de la Municipalidad de San Lorenzo y fue demandado por seis concejales en agosto del año pasado.