Ferrer promete una nueva San Lorenzo en 60 días

Criticada y caracterizada por el estado deplorable de sus calles, la ciudad de San Lorenzo estrenará en 60 días obras de desagüe cloacal y nuevos asfaltados, según prometió el intendente Albino Ferrer en comunicación con radio Monumental 1080 AM .

El jefe comunal explicó que después de décadas se consiguió una ampliación del desagüe con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

“Los trabajos empezaron hace tres meses y San Lorenzo parece una ciudad bombardeada por la construcción”, reconoció ante el cuestionamiento de muchos ciudadanos sanlorenzanos.

Ferrer aseguró que en dos meses más se tendrá una ciudad completamente diferente.

“Yo no puedo, antes de que terminen los trabajos de Essap, derrochar plata del pueblo porque voy a reparar, voy a hacer los bacheos; pero después vienen, me quiebran y entonces se va a la mierda la obra”, dijo.

Los reclamos hacia la ciudad universitaria se intensificaron nuevamente luego de una encuesta publicada por el periodista Luis Bareiro en su cuenta de Twitter. La consulta fue: ¿Cuál es la ciudad más fea del Paraguay?, y tuvo más de 10.000 respuestas.

Como solución para revertir la situación, el intendente adelantó que la Junta Municipal aprobó la construcción de asfaltados en toda la zona del microcentro sanlorenzano; sin embargo, aún no iniciarán los trabajos hasta tanto no concluyan las labores de la Essap.

Al ser consultado acerca de por qué hace tiempo ya no se inició la obra, Ferrer justificó diciendo que hace 40 años que San Lorenzo necesita de progresos, pero ahora, luego de 13 años de su administración, recién se pudo lograr que lleven adelante varias acciones.

“Vamos a asfaltar recién ahora porque se está haciendo la instalación de cañerías. Nosotros no podíamos crecer hacia arriba porque apenas teníamos la cobertura del 7% de desagüe cloacal y nuestra planta de tratamiento estaba totalmente colmatada”, argumentó.

Indicó que, con estos trabajos, la comunidad contará con un 75% de cañerías y nuevas vías de conducto.

Por otro lado, con relación al caótico ordenamiento vehicular en la ciudad, Albino Ferrer afirmó que la Comuna gasta en semáforos, en el mantenimiento de las señales viales, pero responsabilizó al MOPC por la falta de capacidad para ordenar el tránsito.

“Nosotros trabajamos con el personal, pero no podemos castigar a un solo conductor porque el MOPC no nos deja, porque seguramente hay una ley. La calle Julia Miranda Cueto y las avenidas Mariscal Estigarribia y Del Agrónomo, que son las más problemáticas, no podemos intervenir”, agregó.

Finalmente, consultado sobre el presupuesto de la Municipalidad, Ferrer dijo que cuenta con G. 123.000 millones, de los cuales no supo precisar cuánto se destina a recursos humanos.

Señaló que el presupuesto fue aumentando a lo largo de su gestión, al considerar que la población sanlorenzana cree en su administración, por lo que cumplen con el pago de sus impuestos y tributos.

Ferrer alegó que, gracias a esas recaudaciones, lograron encarar obras como el palacete municipal, el polideportivo, empedrados y asfaltados en barrios periféricos.