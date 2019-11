La historia del perro unicornio abandonado tras nacer con una cola en la frente

Foto: Mac the pitbull

Sin embargo, la historia trascendió a otros rescates debido a la peculiaridad que presenta el perrito en la frente: el peludito nació con otra cola en la cabeza. Por esa razón fue bautizado con el nombre de Narwhal en referencia al narval, una especie acuática conocida como unicornio marino.

El perrito, mezcla de Teckel (perro salchicha) y Terrier se encuentra completamente saludable, con algunos gusanos habituales en cachorros para los que recibió medicamentos, informó la organización en Facebook.

perro unicornio PM.mp4 El cachorro fue abandonado tras nacer con una cola en la frente. Video: Mac the pitbull

Durante el estudio, un grupo de veterinarios escaneó con rayos X el rostro del animal. Los resultados mostraron que la cola no estaba conectada a nada, por lo que no tiene ningún uso, tampoco le causa dolor, por la cual no encontraron una razón médica para eliminarlo.

“La cola de la cara no molesta a Narwhal”, señalaron los especialistas, informó el medio ABC.es. Por su parte, Brian Heuring, uno de los veterinarios que examinaron al cachorro no supo precisar la causa de la anomalía.

Para el veterinario, la respuesta podría estar en un fenómeno conocido como reabsorción fetal, que en el caso de los perros puede producirse tras la desintegración y asimilación de uno o más fetos en el útero, lo que podría conllevar, por ejemplo, que un hermano del feto pueda tomar algunas de sus partes.

Luego de que la historia haya recorrido el mundo, las peticiones de adopciones llegaron desde todas partes, por lo que la organización espera que algunos de los que llamen por Narwhal puedan ser persuadidos para que se lleven a alguno de los otros perros.