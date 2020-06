"La cuarentena no era solo para tener insumos", dice Mario Abdo

Los problemas de insumos médicos para la emergencia del Covid-19 parecen no ser un inconveniente muy grande a los ojos del presidente Mario Abdo Benítez, quien apuntó a que la cuarentena sanitaria no se centró exclusivamente en la provisión de equipamientos.

Tal como expresó, “lo principal” siempre fue generar conciencia a partir de las restricciones decretadas por el Poder Ejecutivo, ante las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud.

“Mucha gente dice que la cuarentena no sirvió porque no llegaron la cantidad de insumos que se quisieron. La estrategia de la cuarentena no era solo para tener insumos, sino, principalmente, era para generar la conciencia de todos”, afirmó.

Puso de ejemplo a los sistemas de salud de grandes potencias que no aguantaron la propagación del virus, tratando de apañar las deficiencias sanitarias de nuestro país.

Lo curioso es que al inicio de la cuarentena sanitaria, entre los meses de marzo y abril, la postergación de una paulatina reactivación económica se vio restringida por el retraso en la llegada de los equipamientos de bioseguridad.

Estas declaraciones caen al margen de las infructuosas licitaciones viciadas de irregularidades, de acuerdo con el dictamen del comité especial que supervisa las compras hechas con los fondos habilitados para la emergencia del coronavirus.

Como una suerte de consuelo, refirió que “nuestro sistema de salud está más relajado que nunca”, haciendo referencia puntual sobre la disminución de los cuadros virósicos y respiratorios.

Sin embargo, las quejas por falta de medicamentos por parte de los pacientes oncológicos nunca terminó.

La Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital de Itauguá también denunció hace semanas que desde que fueron desalojados del bloque de mastología deben recorrer entre el citado nosocomio y el Hospital San Pablo.

Son unos 130 los pacientes con cáncer que deben deambular entre los hospitales para poder recibir tratamiento.