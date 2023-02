La especialista en educación Karina Lugo habló sobre los problemas de fondo que tiene la educación paraguaya y sostuvo que el país está llevando una formación enfocada en contenidos y no en el desarrollo de capacidades.

“El debate es si realmente nuestra educación es competente o no. Antes de la pandemia ya estábamos en una emergencia educativa”, señaló durante el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Señaló que, actualmente, la información no deja de ser importante, pero que todo eso ahora está a un clic. Para Lugo, es crucial cambiar el proceso de aprendizaje que solo es entregar tareas y no importa si el estudiante aprendió o no.

“El cómo hacer las cosas es lo que debería cambiar y algunos colegios lo están haciendo. Tenemos que buscar que los chicos al terminar puedan adaptarse a la sociedad que les espera, pero no apuntamos a eso”, puntualizó.

Lea más: MEC invierte USD 800 por alumno al año y necesita duplicar fondos

La especialista refirió que muchos colegios privados son grandes clubes sociales e indicó que es relativo pensar que pagar más sea sinónimo de recibir una buena educación.

“También tenemos buenos colegios privados en el país y que están haciendo la diferencia”, acotó. Por otro lado, también resaltó la importancia de construir un diálogo y debate en la casa.

“Hay una herramienta fundamental, que es el diálogo. Hay que sentarse a hablar con los hijos, hay que sentarse a hablar y podés dialogar y hay edades muy importantes donde el papá y la mamá son fundamentales en el desarrollo y la crianza", valoró.

La inversión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en cada estudiante al año llega a USD 800 (G. 5.840.000 al cambio actual), uno de los índices más bajos de la región y del mundo, como exponen especialistas locales e internacionales en sus investigaciones.