La Academia revela los nominados a los Premios Óscar

Roma, The Favorite, A Star is Born, Green Book y Vice lideraban, desde hacía semanas, como los favoritos para esta edición. Y, efectivamente, los cinco filmes se encuentran en la lista de los nominados a la mejor película, junto con Black Panther.

La cinta mexicana Roma dio la gran sorpresa al ser nominada en 10 categorías; entre ellas, mejor dirección, mejor actriz, mejor guion original, mejor película de habla extranjera y mejor diseño de producción.

La lista completa se puede se puede ver en la web de los Premios Óscar.

Estas son algunas de las categorías:

Mejor Dirección

Spike Lee

Pawel Pawlikowski

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón

Adam McKay

Mejor actriz

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy

Mejor actor

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Viggo Mortensen

Mejor guion original

First Reformed

Green Book

Roma

The Favourite

Vice

Mejor película de habla extranjera

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters