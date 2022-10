La magistrada manifestó que ordenó la prisión preventiva debido al peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Dijo que la defensa técnica no ofreció ninguna fianza real.

Aseguró que los elementos en contra de la sospechosa son contundentes y que es grave el hecho. Además manifestó que el Ministerio Público solicitó la reconstrucción de los hechos.

Por último dijo que el estudio forense contradice la versión de la mujer y que la Fiscalía tiene varios elementos e indicios para sostener una imputación en su contra, exponiéndose a una pena de hasta 30 años de cárcel.

Las versiones que daba la mujer sobre el crimen llamaba poderosamente la atención de los agentes de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de los hijos del fallecido, es por eso que en pleno velatorio, el Ministerio Público ordenó que se retire el cuerpo y que sea trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia.

Posteriormente, el médico forense determinó que el hombre recibió una puñalada cuando estaba acostado y no hay rastros de defensa, sin embargo, la ahora detenida e imputada por homicidio doloso había mencionado que supuestamente ingresaron dos delincuentes a su vivienda, quienes forcejearon con la víctima en un intento de robo.

Néstor Florentín, hijo del fallecido, manifestó a Telefuturo que anteriormente su padre le denunció por violencia y maltratos, sin embargo, en aquella ocasión el hombre no quiso salir de la vivienda para no dejar a su hija de 17 años.

El hombre relató que la pareja vivía peleándose por la denuncia que radicó su padre en la Policía Nacional tras sufrir constantes maltratos.

Dijo que inclusive los vecinos le mensajeaban a contarle que su padre estaba sufriendo en la vivienda. Además, mencionó que llevó a su padre a vivir con él, sin embargo, para no perder su casa y por su media hermana decidió regresar a su domicilio.

"Mi papá siempre me contaba que ellos ya no tenían más nada, que vivían en camas separadas en piezas diferentes, todo esto me hizo sospechar, pregunté a los vecinos si vieron algo y me dijeron que nadie vio a personas entrando o saliendo y en los circuitos cerrados no vieron tampoco a nadie", expresó.

Manifestó que según el forense, su padre fue asesinado acostado y mientras estaba durmiendo en su habitación y todos esos detalles le hicieron sospechar que la mujer podría ser la responsable del crimen.

Comentó que él mandó suspender el velatorio de su padre para que se realice una autopsia y que Elva Mereles se negó en todo momento.

De la residencia se incautaron dos cuchillos de cocina, una colcha, una sábana y medicamentos varios. La Policía Nacional y la Fiscalía presumen que la mujer pudo haber acabado con la vida del hombre; sin embargo, aún se desconoce el motivo del hecho.