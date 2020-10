Junta Municipal tratará permiso de concejal para asumir banca de Amarilla

La Junta Municipal aprobó también en la fecha, a través de una minuta, un pedido de repudio y de revocación de la sanción a la diputada, con un solo voto en contra del concejal José Alvarenga, informó la periodista de Última Hora Karina Godoy.

El concejal había manifestado que no asumiría en reemplazo de su correligionaria, ya que consideraba inconstitucional e ilegal la sanción a la parlamentaria.

No obstante, de no asumir, la suplente número dos es la colorada cartista Guadalupe Aveiro, ex esposa de Víctor Bogado, destituido del Senado durante el periodo legislativo actual.

Embed PRESIDENTE DE LA JUNTA CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA



Tema: Tratamiento del permiso y solicitud sin goce de dieta por parte del concejal Augusto Wagner para asumir como Diputado, en reemplazo de Celeste Amarilla.#JuntaAsu pic.twitter.com/6QcTUfxgb4 — Junta Municipal de Asunción (@juntasuncion) October 15, 2020

Una mayoría de colorados y algunos liberales se volvieron a ratificar en la sanción de 60 días sin goce de sueldo de la parlamentaria, luego de que la misma haya expresado que la mayoría de sus colegas lograron sus escaños con "dinero sucio".

Este jueves, la Cámara de Senadores aprobó sobre tablas un proyecto de resolución por el cual se insta a la Cámara de Diputados a que revierta la sanción aplicada a la diputada Amarilla.

Expertos advirtieron sobre un quiebre institucional y la violación de la figura de la inmunidad de palabra con la que cuenta un legislador. Políticos y también la Iglesia Católica se pronunciaron al respecto.

“La libertad de opinión dentro de un foro parlamentario no puede ser censurada. Esto agrede al proceso democrático. Vale la pena reflexionar el papel de un Parlamento en una democracia. Si no somos capaces de respetar las opiniones de minorías, no podemos llamarnos Parlamento”, había expresado la diputada Kattya González.

