El ex canciller destacó la trayectoria de Arriola a quien consideró como un “cuadro de buen rodaje”. Recordó que este fue embajador en Canadá, Nueva York y también ocupó el cargo de vicecanciller.

Acevedo adelantó que uno de los desafíos que tendrá el nuevo ministro de Relaciones Exteriores será llenar la vacancia que hay en varias representaciones diplomáticas.

Lea más: Julio Arriola será el quinto canciller en gobierno de Mario Abdo

“Falta embajador en Nueva York, Buenos Aires, Lima, La Habana, Corea, París y también va a faltar en Montevideo, ya que el embajador Rogelio Benítez vendrá para concursar por la Gobernación en Itapúa”, dijo Acevedo.

Por otro lado, Euclides Acevedo comentó que durante su gestión intentó en varias ocasiones adelantar la renegociación del Anexo C de Itaipú con el Brasil, pero las autoridades del vecino país lo “chulearon”.

“Para mí no es suficiente la revisión del Anexo C, se debería revisar integralmente el tratado y darle el sentido misional a Itaipú de no solo generar energía, sino también convertirse en una plataforma de desarrollo”, expresó.

Euclides Acevedo renunció como ministro de Relaciones Exteriores para iniciar su campaña política ante sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República.