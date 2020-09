Juicio por audios filtrados del JEM, finalmente, se realizará este mes

El ex senador Óscar González Daher fue convocado a su juicio oral para el próximo 21 de setiembre.

En un principio, tras la modificación de la acordada que dictó el miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que reduce al mínimo las actividades judiciales, el juicio oral por el caso de los audios filtrados del JEM que involucran al ex senador Óscar González Daher fue postergado hasta febrero del 2021.

No obstante, los fiscales Rodrigo Estigarribia y Natalia Fuster solicitaron adelantar el juicio oral y, finalmente, los involucrados en el caso fueron convocados para el próximo 21 de setiembre, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El caso en cuestión tiene como principal procesado al ex senador colorado Óscar González Daher, cuya abogada Sara Parquet manifestó este jueves que estaban prestos y preparados para el juicio oral y público, que "quería que se realizara".

Incluso, comentó que desistió de acciones de inconstitucionalidad para allanarse al inicio del proceso por la causa de los audios filtrados del JEM.

En la Corte están pendientes siete acciones y una excepción presentados por la defensa de González Daher.

También iban a ser juzgados en el mismo caso el ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann.

Los mencionados están acusados por supuestos hechos de asociación criminal y tráfico de influencias, ya que supuestamente coaccionaban a jueces y fiscales para varios casos, según se reveló a través de los audios.

Para los fiscales del caso, la acusación no se basa solo en los audios filtrados, sino que en otros elementos probatorios como declaraciones testificales de víctimas y testigos, informes del JEM, auditorías, cruces de llamada y otros, que se pondrán a disposición del Tribunal para su valoración.

La Corte dictó la acordada que redujo al mínimo las actividades en los tribunales, a raíz de los casos positivos de Covid-19, que ya tuvieron dos fallecidos entre los funcionarios.