Juez ordena prisión preventiva de ex altos funcionarios del Indert

La decisión del juez Palacios afecta al ex director de Gabinete del Instituto Rural y de la Tierra (Indert) José Luis Clerch, y el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León. Ambos están procesados por lesión de confianza y asociación criminal , informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción presume que Diego de los Ríos, ex director de Finanzas del Indert, pidió USD 25.000 a nombre de él y de Vega a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir haciendo desembolsos para la construcción de pozos artesianos.

Lea más: Fiscalía imputa y ordena la detención del presidente del Indert

El juez Miguel Palacios dispuso que ambos guarden prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú.

El mismo magistrado admitió este martes la imputación formulada en esta causa contra los citados ex funcionarios, que además incluye a Mario Vega, ex titular del Indert, y dos representantes de la organización no gubernamental Fundación Cerro Lambaré.

De acuerdo con la investigación fiscal, mientras Vega fue presidente el Indert desembolsó G. 439 millones y G. 300 millones para supuestamente construir los pozos artesianos y el pedido de coima presuntamente fue para que la institución siga desembolsando dinero.

Nota relacionada: El Indert, institución asediada por la corrupción y con tres ex presidentes procesados

En esta causa, Mario Vega -quien anunció que se presentará ante la Justicia una vez que tenga los resultados de un test de Covid-19- fue imputado por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, mientras que De Los Ríos por lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido como cómplice.

Por su parte, los representantes de la oenegé que supuestamente ofrecieron la coima fueron imputados por soborno, lesión de confianza, cohecho pasivo agravado.