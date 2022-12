Juez eleva a juicio pedido de comiso de los bienes de Darío Messer

El pedido de comiso fue presentado por los fiscales Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, ante el Juzgado Penal de Garantías, informó NPY.

Este pedido se dio en el marco de la investigación iniciada en Paraguay por los supuestos hechos de lavado de activos y asociación criminal, que vinculan al empresario Darío Messer y a su hijo Dan Wolf Messer.

“Hubo presentaciones de abogados para intervenir en el proceso de comiso tanto por el hijo como por Dario Messer. Este juzgado resolvió que estas personas están en un estado de rebeldía y se resolvió no hacer lugar de la intervención de los abogados. Los defensores de estas personas no pueden intervenir en el proceso, ya que no se puede litigar en la clandestinidad", explicó el magistrado.

Para el Ministerio Público existen sospechas de que estas personas acumularon bienes con recursos provenientes de recursos antijurídicos, como la corrupción, pertenecer a un grupo criminal y el lavado de activos.

Por ello, solicitó el comiso de varias cuentas bancarias, dos vehículos y unas 12 propiedades que figuran a nombre de los sindicados. El patrimonio del cambista, condenado en Brasil, tiene un valor aproximado de USD 150 millones.

Messer está procesado y en rebeldía en el país por el hecho de lavado de dinero.

El Ministerio Público de Río de Janeiro también solicitó un informe sobre los bienes de Darío Messer, ya que en su delación premiada, él se comprometió a devolver el equivalente a 1 billón de reales, incluidos los bienes en tierras que tiene en Paraguay.