Jóvenes colorados exigen elecciones desde hace 17 años

Desde hace 17 años no hay elecciones en la Juventud Colorada.

Jóvenes de distintos movimientos políticos del Partido Colorado convocan a una plenaria este sábado para exigir que las autoridades partidarias cumplan con lo prometido desde hace 17 años, que es la elección del presidente del Comité Central de la Juventud Colorada, donde el presidente actual es el diputado Hugo Ramírez , a quien señalaron de no hacer nada por la juventud.

Según relataron, el último presidente electo fue Arturo Giménez, quien fue destituido y le sucedió Hugo Ramírez en el 2002 y desde entonces quedó empotrado en el cargo sin hacer nada por los jóvenes.

“Nunca el partido volvió a llamar a elecciones, siempre nos decían que faltaba presupuesto, que no era el momento, y también tuvimos presidentes que le mintieron a la juventud, y llegó el momento en que estamos un poco hastiados. Muchos presidentes que pasaron firmaron cartas de compromiso y nunca pasó nada”, dijo Hugo Vera, joven colorado de la capital.

Por su parte, Óscar Acevedo, de la seccional 33, contó que en el 2016 lucharon por la realización de elecciones y lograron que la Junta de Gobierno aprobara el presupuesto para que se realicen los comicios, pero aun así no pasó nada.

“No sabemos qué pasó con ese presupuesto, porque las elecciones no se hicieron… No podemos tener líderes jóvenes que estén entre los 40 y 45 años… La verdad que no conozco ningún trabajo de Hugo Ramírez por la Juventud Colorada”, manifestó Acevedo.

Remarcó que la Junta aprobó para este año en su presupuesto la realización de las elecciones, pero que no se hace la convocatoria. Es por ello que inician las medidas de presión que estarían articulando este sábado en la plenaria.

Relegados

Los jóvenes colorados manifestaron su indignación por ser relegados por los adultos en la dirigencia, ya que la Junta de Gobierno se ha renovado cada cinco años normalmente, mientras la Juventud quedó en manos de alguien que no hizo nada durante 17 años.

“Personalmente creo que los mayores no quieren dar el lugar que nos corresponde a nosotros los jóvenes. Creo que la historia del Paraguay siempre fue marcada por jóvenes y en este momento no tenemos el espacio… Dependemos de la estructura del partido y nos indigna que los otros partidos y movimientos siempre renueven autoridades y nosotros no”, señaló Vera.

Explicaron que las autoridades de la ANR vienen violando los propios estatutos partidarios, en sus artículos 72, 73 y 74, donde se habla claramente de que se deben realizar elecciones tanto de las coordinadoras de jóvenes como de las mujeres.

Promesas

Los jóvenes colorados explicaron que forman parte de diferentes movimientos y que ya hablaron con las dirigencias respectivas solicitando la renovación de autoridades. Sin embargo, consideran que existe una claque de políticos que temen dar espacio a los jóvenes.

“Hay un grupo de políticos que no quieren ser relegados, piensan que darnos oportunidades sería sacarles cupos políticos a ellos, es lo que creo, por eso no nos dejan elegir nuestras autoridades”, dijo Vera.

Por su parte, Acevedo dijo que los dirigentes que alguna vez se embanderaron con la Juventud, finalmente cayeron en las pujas personales. “Creo que fueron absorbidos por los viejos vicios de la política, y eso es lo que queremos remover”, dijo.

Los jóvenes colorados exigen que la cúpula de la ANR cumpla su compromiso y fije una fecha para las elecciones.