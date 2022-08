“La tomografía habla de que no hay afectación craneal y cerebral y se deben hacer estudios oftalmológicos para descartar lesiones microscópicas. Inicialmente, se habla de que no perdió la vista. No requirió de cirugía, pero sí tiene lesiones desgargantes en el párpado inferior y superior”, dijo a NPY.

Saldívar explicó que la mujer tendrá que ser sometida a varias cirugías plásticas reconstructivas en el rostro. Asimismo, recordó que la misma presenta secuelas sicológicas propias de este tipo de episodios de violencia.

https://twitter.com/AM_1080/status/1563157887869800448 Joven asaltada recibió un balazo en la cabeza



"Gracias a Dios mi hija está estable", dice la madre de la víctima.



El hecho ocurrió en la ciudad de Ñemby.#AM1080 pic.twitter.com/ShBUQI4guD — Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 26, 2022

"Nos jugaron a matar"

Aida Sosa, madre de la joven herida, explicó que su hija le estaba ayudando a atender el negocio, cuando de repente, llegaron dos personas a bordo de una motocicleta y uno de ellos descendió con un arma de fuego.

“Gracias a Dios está estable. A las dos nos jugó a matar. Les dimos los teléfonos, nos pidieron plata, le dijimos que no teníamos y ahí empezó a disparar. Le vi a mi hija sangrando y me empujaron. Después ya no recuerdo nada”, dijo la mujer a Monumental 1080 AM.

Asimismo, la mujer explicó que tras el asalto, un vecino del lugar siguió a los delincuentes y estos le dispararon en la pierna.

El local asaltado se mudó hace solo dos meses a la zona del barrio Caaguazú de Ñemby. La mujer lamentó la ola de violencia que se da en el país.

La Policía recolectó imágenes de circuito cerrado de la zona, pero no se tienen mayores novedades de los asaltantes.