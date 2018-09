Joven denuncia al jugador Wilson Leiva por supuesta agresión

A través de su red social Facebook, el joven hizo pública este jueves la denuncia que presentó contra el deportista, quien hasta el momento no acudió a declarar, a pesar de haber sido convocado por el Ministerio Público.

“Luego de una conversación con mi familia, luego de haber hecho los pasos de la forma legal, me animé a publicar esto por el hecho de que siempre las personas pudientes (no todas) hacen macandas, estupideces y boludeces por pensar que el dinero les da la potestad de atentar, asustar y en otros casos hasta violentar a los demás” (sic), sostuvo el joven.

Quiñónez comentó a Última Hora que el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 19 de agosto, cuando él y sus compañeros de juego se encontraban en la cancha de nombre Liga de la Amistad, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora.

Según Quiñónez, cerca de las 3.00, una mujer a la que identificó como Vilma Rolón, quien vive frente al local, se acercó hasta el lugar y empezó a golpear el portón. Por esa razón, el denunciante se aproximó con otro amigo para preguntar qué ocurría, pero sin mediar palabras la mujer los agredió verbal y físicamente.

Ante esta situación, los jóvenes también se ofuscaron y respondieron con gritos a la mujer. En ese momento apareció Leiva, en aparente estado etílico, y les reclamó por la forma en que trataban a la señora, posteriormente los amenazó con disparar.

“Luego, desenfundó un arma, el cual disparó a un metro nuestro, a matar. Gracias a Dios el proyectil paso en medio de mi amigo y yo, y no hubo ningún herido” (sic), manifestó.

Quiñónez agregó que el inconveniente no trascendió ya que otros amigos intervinieron y los dispersaron. El joven narró que, del susto, no pensó en llamar a la Policía; sin embargo, ya por la mañana y por consejo de sus padres, decidió radicar la denuncia y llevar el proyectil hasta la Comisaría Segunda Central de la ciudad.

El denunciante señaló que el jugador no se presentó este miércoles para su declaración ya que no pudo ser notificado porque en el club donde trabaja no recibieron el documento, por lo que tuvo que pegar el documento improvisadamente por el portón del lugar.

Entretanto, este jueves debería ser fijada otra fecha para su declaración. Última Hora intentó obtener la versión del jugador liberteño Leiva, pero no respondió a las llamadas al número con terminación 231.