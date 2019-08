José Luis Chilavert: ¿Candidato a presidente en el 2023?

Chilavert, siempre crítico del Gobierno de turno y contralor de los dirigentes del fútbol mundial, dijo que no descarta ocupar algún cargo dirigencial en la Selección Paraguaya y la Conmebol.

Ante la consulta respecto a si ocuparía algún cargo importante, este respondió: “En el mundo del fútbol me metería apuntando a ser presidente de la Conmebol o a ser presidente de mi país en 2023”.

Lea más: Refugiada le dijo a Chilavert que volverá cuando tenga garantías

El empresario y ex futbolista siguió su referencia sobre el tema señalando que “a cualquier persona le encantaría ser presidente de un país. Obviamente, hay que ver cómo cae la figura de uno a la gente, hay que hacer encuestas, resolver que la política no es fácil. Sí está claro que no me gustaría que mi país cayese en manos del populismo, como pasa en Venezuela y puede pasar en la Argentina. Sería una pena que Argentina volviese al populismo”.

A Chilavert le seducen ambos cargos en un “50 – 50”, aseguró. “Yo sé lo que es mi imagen en mi país, yo sé lo que puedo dar, pero hay que buscar un equipo ideal y eso es lo que es difícil dentro del mundo de la política, tener hombres leales”, agregó.

Te puede interesar: Chilavert casi llegó a los golpes con chofer de colectivo

Visita a joven refugiada

Chilavert aprovechó su visita a Uruguay para reunirse con la joven que denunció a Cristian Kriskovich, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Ella está en carácter de refugiada en el país suramericano.

El ex deportista criticó a la Justicia paraguaya y lanzó sus dardos contra el representante del organismo extrapoder. Le dijo que no solo está dañando a la familia de la afectada, sino también al país.

También fustigó contra la Fiscalía por actuar rápidamente “contra una mujer indefensa” y no así con el caso del polémico acuerdo sobre Itaipú.

Chilavert mencionó que a su regreso a Paraguay intentará hablar con los ministros de la Corte sobre el caso y también le gustaría hablar con el propio Kriskovich.

Desde que José Luis Chilavert incursionó en el mundo de las redes sociales se caracteriza por ser frontal y duro en sus críticas hacia las autoridades.

El Chila fue, durante años, el arquero y capitán de la Selección Paraguaya de fútbol. Dueño de una imponente pegada con su pierna izquierda, es uno de los pocos arqueros que convirtieron goles de penal y tiros libres.