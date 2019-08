Refugiada le dijo a Chilavert que volverá cuando tenga garantías

“Mi rebeldía no fue por no ir a una audiencia. La causa de compra de notas está por prescribir, encima en ese interlocutorio me deja sin abogados. Volveré el día que tenga las garantías constitucionales”, señaló desde Montevideo, durante un encuentro con el ex arquero de la Selección Paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, quien le llevó su apoyo.

María Belén huyó al Uruguay, donde recibió el status de refugiada. Días después la agente fiscal Teresa Sosa solicitó la orden de captura internacional contra la estudiante en una causa de presunta compra de notas de la UCA.

Fiel asu estilo, Chilavert dijo que el ex presidente del JEM maneja a los actores de Justicia basados en la representación que tuvo y que tiene.

“Han sacado una orden de detención internacional porque supuestamente Belén había comprado notas, después hay una denuncia de Belén que en su momento de acoso sexual contra Cristhian Kriskovich, que es un hombre que maneja el poder”, dijo.

Agregó, refiriéndose a directamente a Kriskovich que se demostró que realizó un abuso de poder, tráfico de influencias, atacando a María Belén a través de otra causa para protegerse él.

“Hoy extraño mucho a mi país. Me siento violada, porque me violaron todos los derechos humanos, me siento desnuda”, dijo María Belén, en contacto con NPY.

Reiteró que la causa por compra de notas está por prescribir, y criticó la investigación, donde no existen elementos de prueba de la supuesta compra de notas.