Jorge Moreira desea volver a la Albirroja

“Estoy expectante, trabajando día a día para ser tenido en cuenta. Hoy por hoy me siento bien, encontrando la regularidad que buscaba y nada más”, expresó Moreira, que lleva disputados 13 partidos con Portland en el torneo de la MLS con 1 gol y 1 asistencia.

No se cerró. Ante la proximidad del juego entre River vs. Cerro, Moreira comentó que estuvo a un paso de ser refuerzo del Ciclón, pero el Millonario no lo permitió.

“Hablé con la gente de Cerro, me hubiese encantado estar ahí, pero no se dio por A o B motivo. Quedó entre los clubes, me dijeron que lo que ofreció Cerro a River no era lo suficiente y por eso no llegaron a un acuerdo”, dijo.