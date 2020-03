JEM remueve del cargo a juez y dos camaristas por caso Conmebol

También se decidió la remoción de los miembros del Tribunal de Apelaciones Santiago Brizuela y Víctor Ramón Caballero y el apercibimiento de Arnaldo Levera, quienes confirmaron la sentencia de primera instancia.

"Esta sentencia definitiva contiene decisiones que indudablemente nos llevan a la conclusión de no solamente ilegalidades, sino de arbitrariedades por el hecho de que el Juzgado resolvió otorgar un monto sideral sin que se haya practicado una liquidación para cuantificar o hacer el justiprecio", mencionó el representante del Consejo de la Magistratura, Adrián Salas.

En el mismo sentir se pronunció Cristian Kriskovich. "Sabemos que en una demanda laboral se realiza una indemnización tarifada y aquí se da una de forma global, sin mencionar a qué rubros corresponde el monto", comentó.

En reemplazo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, estuvo en sesión la ministra Carolina Llanes, quien también apoyó el argumento de sus compañeros.

"Me adhiero a la constatación de que existió un mal desempeño de funciones conforme a las actuaciones atribuidas a cada uno de los magistrados. Quiero destacar que a pesar de la resolución, el perjuicio no llegó a ser acatado porque la resolución fue anulada y, por ende, el contenido patrimonial no se ejecutó", dijo Llanes.

Asimismo, en reemplazo de la ministra Gladys Bareiro de Módica estuvo presente el Manuel Ramírez Candia, quien citó varias irregularidades cometidas por los magistrados, mencionados en un recuento hecho por la Sala Constitucional.

Entre ellos, detalló que la demanda promovida ante el Juzgado no cumple con las formalidades requeridas por Código Procesal del Laboral. "La demanda es una simple ratificación de la demanda en el Brasil, una fotocopia que no contaba ni con sello ni con firma, sin contar con los documentos originales", comentó.

La decisión de remoción ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de hacer lugar al pedido del JEM.

En julio de 2017, el periodista uruguayo Ismael Antonio Pintos fue beneficiado con el fallo del juez Pereira Ramírez, en una demanda por USD 10 millones, por cobro en diversos conceptos.

Pintos se desempeñó como funcionario de prensa de la institución por 18 años. Los problemas con la Conmebol se iniciaron en 2013, bajo administración de Nicolás Leoz, cuando no le pagaron su sueldo. Además de eso, reclama haber llevado un contrato multimillonario con la marca Global Sports por USD 42 millones, del que reclama la comisión.