JEM analiza denuncia contra fiscala en causa de Mario Ferreiro 

El presidente del JEM, Jorge Bogarín, adelantó a radio Monumental 1080 AM que este lunes tienen una reunión con la Dirección General Jurídica para analizar la acusación realizada contra la fiscala Stella Mary Cano.

La representante del Ministerio Público fue denunciada por el abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, debido a su proceder, con la imputación y acusación a su defendido en un supuesto esquema de recaudación paralela en la Comuna capitalina, que no se pudo probar en el juicio oral y público en su contra.

“De no reunir todos los requisitos nosotros debemos emplazar al abogado para que lo pueda hacer en cinco días hábiles”, prosiguió e indicó que están facultados a solicitar carpetas, documentos y todas las informaciones para complementar a la investigación.

Por otro lado, sostuvo que ya tuvieron que rechazar muchas de las denuncias presentadas, ya que trataban de casos de prevaricato y “eso es algo que no está en la competencia del JEM investigar”, alegó.

El caso de Mario Ferreiro, se trata de la causa conocida como Asado de Fin de Semana.

El ex jefe comunal fue absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad por el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni, quienes concluyeron que la fiscala no pudo sostener su acusación, ya que no existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción.

Por el caso, también denunciaron al ex presidente Horacio Cartes, a la senadora Lilian Samaniego y a Daniel Centurión.

Cartes fue denunciado por testimonio falso, tráfico de influencias, simulación de un hecho punible, persecución penal de inocentes y producción de documentos públicos de contenido falso.