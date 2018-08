Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado imputado y con orden de captura.

La salida fue vía terrestre por Puerto Falcón hacia la Argentina, pero no se sabe si fue en un vehículo particular o un viaje comercial, informó la emisora 1020 AM.

De acuerdo con el funcionario, hasta la fecha no hay un registro de su retorno, es decir, no hay documentaciones.

Tampoco tienen registros de que su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, haya salido del país.

Por su parte, el abogado del ex titular del Ministerio Público, Mario Elizeche , expresó que el funcionario de Migraciones miente y que, si su defendido salió del país, ya retornó. Aseguró que actualmente está en Paraguay.

No lo encontraron en su casa

Efectivos policiales ingresaron este lunes a la casa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, pero no lo encontraron.

A los uniformados les atendió un sobrino del procesado, quien les confirmó que esa era su casa. Sin embargo, el pariente mencionó que la familia desde hace un tiempo no reside en el lugar.

El comisario Abelardo Acosta, quien encabezaba el procedimiento, confirmó que no tenían orden de allanamiento, por lo que ingresaron solo dos policías a buscar al imputado, quien tiene orden de captura, informó a la 1020 AM.

Vecinos del barrio manifestaron a Telefuturo que hasta la noche de este domingo había gente en la residencia, y que incluso se escucharon discusiones a los gritos.

Imputación

La agente Estefanía González imputó al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por enriquecimiento ilícito, así como también a su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, por lavado de dinero.

La apertura de la investigación se dio debido a las diversas publicaciones periodísticas contra el entonces titular del Ministerio Público que revelaron supuestas irregularidades en su patrimonio.

Específicamente, se hace alusión a dos establecimientos ganaderos con, aproximadamente, G. 1.000 millones en animales de pura raza, y otras posesiones.

Defensor contra fiscala

El abogado defensor, Mario Elizeche, manifestó que su defendido se presentará ante la Justicia solo cuando puedan tener acceso a la copia que "oculta" el Ministerio Público.

“La unidad de Delitos Económicos tiene fiscales competentes para este tipo de investigación”, criticó Elizeche ,refiriéndose a la fiscala González.

Criticó que la defensa no se enteró de la designación de la misma al caso, y que la medida de orden de captura es innecesaria, considerando que no existe peligro de fuga de Díaz Verón por el arraigo que tiene en el país, como tampoco peligro de obstrucción de la investigación.