La medida de fuerza generó que se acumule la basura en la vía pública en la ciudad de Coronel Bogado , del Departamento de Itapúa , ya que no se realizó la recolección habitual este martes.

Roberto Ávalos, alias Pollo, es un conocido mecánico de la zona que en la mañana de esta jornada decidió encadenar su motocicleta al camión recolector de residuos de la empresa San Cristóbal SA, para exigir el pago de G. 550.000, que corresponde a un trabajo realizado para la firma la semana pasada.

"El viernes le hice un trabajo a esta empresa por problemas mecánicos que tenía el compactador, compré los repuestos que faltaban para que el camión pueda salir el sábado a trabajar. Ese día me iban a abonar supuestamente lo adeudado y no cumplieron conmigo", indicó a una emisora local.

"Lo que más me molestó fue que yo usé una plata que estaba destinada para retirar los análisis de mi señora que tiene una enfermedad y sigue tratamiento, pero sabiendo incluso la situación, los encargados no cumplieron con el pago", reclamó el mecánico.

Asimismo manifestó que el lunes pasado volvió a reclamar el pago en la oficina de la empresa responsable, donde le volvieron a prometer el pago para el mediodía de ese día, algo que no sucedió; por lo tanto, tras conversar con su familia y atendiendo a su urgente necesidad, decidió manifestarse en la vía pública donde se encontraba estacionado el camión, así imposibilitó que realice sus funciones.

"Tomé esta decisión porque, prácticamente, se burlaron de mí, porque yo cumplí con ellos. El camión está funcionando, trabajó el sábado todo el día, ayer lunes trabajó todo el día, y sin embargo con promesas no me pagan. Son G. 550.000 que para una empresa grande no significa nada, pero para un humilde trabajador que prestó incluso esa plata es mucho, porque en mi caso significaba retirar los resultados médicos y yo vivo el día a día", dijo Ávalos.

El trabajador encadenó la motocicleta al camión compactador que reparó días atrás el mecánico, quien aseguró que mientras no le paguen lo adeudado no levantará la medida de fuerza.

"Me pagan, saco el candado y ellos siguen trabajando, hay bastante talleres en Coronel Bogado donde pueden mandar a hacer su trabajo. Pido disculpas a la ciudadanía que a raíz de esto capaz está quedando con la basura frente a sus casas", expresó.