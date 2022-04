Itaipú Binacional: Desencuentros (I)

No hay acuerdo todavía sobre base presupuestaria, tarifa, potencia y energía en Itaipú Binacional (IB). En la última conferencia de prensa, realizada días pasados por la IB ante la presencia de medios de comunicación, quedaron en claro: a) las dificultades en articular consenso entre los propietarios de la usina hidroeléctrica, b) la concatenación necesaria entre la determinación de la base presupuestaria y una tarifa, en consenso, así como c) el porqué de la importancia de distinguir entre la contratación de potencia y la de energía. Durante la exposición, el criterio de la binacionalidad en las negociaciones entre las partes paraguaya y brasileña del emprendimiento hidroeléctrico estuvo en parte expresamente presente y en parte tácitamente. Se hubiese podido poner más énfasis, expressis verbis, en que ningún resultado en las negociaciones adquiere vigencia en la IB si no rige permanentemente el criterio de la binacionalidad. Estoy seguro que los expositores han pensado todo el tiempo en que la binacionalidad preside revisiones y negociaciones, lo que ya es de conocimiento público. Recordemos aquí aspectos fundamentales de la misma.