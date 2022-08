Interpelación a Bataglia termina luego de siete horas de discusión

Tras una larga discusión de siete horas, los diputados no acordaron nuevamente ninguna postura sobre si emitir o no un voto censura para retirar la confianza a la gestión de Vicente Bataglia , titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social ( IPS ).

Los legisladores pretendían recomendar la moción a fin de dejar en manos del Poder Ejecutivo la remoción del funcionario, pero la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, donde se realizó la interpelación terminó antes de que el pleno tome una decisión.

Al ser consultado respecto a si la previsional cuenta con una política de transparencia y un mecanismo para el nombramiento o contratación del personal de blanco, Vicente Bataglia dijo que existe un mecanismo de desprecarización laboral, que está reglamentado por disposición del Consejo de Administración del IPS.

Nota relacionada: Inicia sesión que interpela al presidente del IPS, Vicente Bataglia

“Todo personal que ingresó fue a través de la desprecarización laboral que fue autorizado por el Equipo Económico y con total transparencia a través de la web mediante la plataforma habilitada”, indicó.

Y añadió: “Se vienen haciendo año a año en base a la disponibilidad de cargos, pero hace cinco años no hay nuevos cargos ni presupuesto. Esto hace que sea muy estricto en la elección y ser celosos en los resultados de los concursos”.

Posteriormente, dio a conocer un cuadro que desglosa la cantidad de funcionarios contratados y nombrados, los cuales a la actualidad suman 10.959.

Con relación a las medidas que se tomaron ante las supuestas irregularidades denunciadas dentro de las licitaciones, en particular, en lo referente al servicio de limpieza, el titular del IPS alegó que, por estatuto del funcionariado, “las investigaciones de supuestas irregularidades no constituirán sumario administrativo”.

Sobre el informe de la Contraloría General de la República en torno a las irregularidades halladas en la licitación para el servicio de la limpieza e higienización, Bataglia respondió que la institución está al tanto del reporte y que el IPS se encuentra en etapa de culminación de descargos, por lo que se dotaron de más funcionarios a través de la rotación del personal para un mayor control.

Posteriormente, habló del caso de Ramón Samudio, cuya familia denunció una presunta negligencia médica y que se habían equivocado de pierna.

"La conclusión de ambas auditorías dice que no hubo mala praxis, ya que no se puede hablar de miembro inferior sano, pues el estudio de angiotomografía reveló desde un principio aneurisma de aorta abdominal antes de la bifurcación de las iliacas, obstrucción de ambas arterias femorales, arterias poplíteas derecha e izquierda no presentan flujo de contraste endovenoso hasta las ramas más distales bilaterales", expuso ante el pleno.

El titular de la previsional mencionó que cuando se habla de denuncia se debe tener en cuenta la presunción de inocencia y conforme a la investigación, que reveló la auditoría médica de la Superintendencia de Salud de los hechos acontecidos, se realiza una breve reseña de lo actuado en el caso del paciente de 78 años.

Lea más: Auditorías concluyeron que no hubo mala praxis en caso de Ramón Samudio, según Bataglia

Al respecto, la legisladora liberal Celeste Amarilla preguntó al presidente del Consejo de Administración del IPS por qué no se brindó la misma explicación mientras el caso tenía eco mediático.

“¿No estaban preparados para dar esta explicación o ellos decían la verdad y ahora hay otra versión? ¿Qué pasó ahí con la comunicación?”, reclamaba Amarilla. Asimismo, el diputado colorado Sebastián García cuestionó que, si bien se entiende la explicación teórica, la realidad fue diferente a lo relatado.

Entretanto, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, aseveró que la interpelación se organizó solo para pedir cargos y quitarse trapos sucios entre colorados.

“Que calamidad que son sus correligionarios, para usted y para el Paraguay, porque me parecía luego demasiado bueno para ser verdad que estuvieran preocupados por el funcionamiento del IPS, había Honor Colorado perdió varios cargos. Este es el modelo prebendario, que es una calamidad, de una clase política atrozmente corrupta”, expresó la parlamentaria.

En un momento dado, el colorado Enrique Samaniego cuestionó a Bataglia, señalando que “solo estaba leyendo un escrito que le pasaron”, lo que desencadenó en una vaga discusión de varios minutos sobre si tenía que facilitarles una copia o no a los presentes y si correspondía o no la interpelación.