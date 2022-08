"La conclusión de ambas auditorías dice que no hubo mala praxis, ya que no se puede hablar de miembro inferior sano, pues el estudio de angiotomografía reveló desde un principio aneurisma de aorta abdominal antes de la bifurcación de las iliacas, obstrucción de ambas arterias femorales, arterias poplíteas derecha e izquierda no presentan flujo de contraste endovenoso hasta las ramas más distales bilaterales", expuso ante el pleno.

El titular de la previsional mencionó que cuando se habla de denuncia se debe tener en cuenta la presunción de inocencia y conforme a la investigación, que reveló la auditoría médica de la Superintendencia de Salud de los hechos acontecidos, se realiza una breve reseña de lo actuado en el caso del paciente de 78 años.

"Ingresa al Hospital Central en la Unidad del Emergencia con cuadro evolutivo de 24 horas, que se inició con dolor intenso de miembro inferior derecho al que se agrega cambio de coloración, tornándose a azulado, por lo que se medica con analgésico, sin mejoría", explicó.

Según el informe, por esa razón acude al servicio de Traumatología por el empeoramiento del cuadro, al ser evaluado, se le indica analgesia y se descarta conducta traumatológica de urgencia. Posteriormente en interconsulta es evaluado por el servicio de Clínica Médica y Cirugía Vascular, donde le solicitaron un estudio de ambos miembros inferiores denominado angiotomografía, cuya imagen reveló aneurisma de aorta.

"Se decide la amputación del miembro inferior derecho y el seguimiento por cirugía vascular de miembro inferior izquierdo", mencionó.

"El 9 de julio, el doctor médico residente del segundo año de Ortopedia Traumatología derivó al paciente a la sala de quirófano con el miembro inferior izquierdo vendado —es la practica habitual, cuando se va a realizar la amputación para evitar algún tipo de error se venda el miembro que tiene que ser respetado, esto es lo que se hizo— y al retirar la venda, porque se percibe un olor fuerte, constatan el miembro cianótico o sea de color azulado con gangrena, necropsis frío y sin pulso desde la rodilla", relató.

El informe sostiene que comunicaron, vía telefónica, de esta situación al doctor César Elías Bavera Servín, jefe del día sábado, y el profesional acudió y acompañó la decisión de amputación del miembro más afectado, en este caso el miembro inferior izquierdo.

"El doctor Gustavo Cabrera refiere que no pudo explicar el cambio de procedimiento aplicado al paciente porque los familiares no se encontraban en ese momento en la sala de espera del quirófano, al cumplir la cirugía, y posteriormente los médicos ingresaron para seguir con las demás cirugías programadas", explicó.

Agregó que el doctor Albert Ramón Bernal señaló que la intervención quirúrgica consistió en la amputación del miembro inferior izquierdo sin mayores complicaciones en un procedimiento que duró 45 minutos aproximadamente.

"La técnica quirúrgica no se realizó al término del procedimiento por la cantidad de cirugías pendientes a realizar. Posteriormente, al finalizar las demás cirugías se procedió a realizar la técnica quirúrgica; es por eso que refieren hubo una diferencia de horario entre la operación y técnica quirúrgica", comentó.

Bataglia dio a conocer, finalmente, los nombres de los médicos intervinientes: Gustavo Cabrera Silvero, médico residente del tercer año; doctor Albert Ramón Giménez Bernal, médico residente del segundo año; doctor César Elías Bavera Servín, médico de planta, jefe de guardia de los días sábados e instructor de residentes, fue quien evaluó la conducta prequirúrgica y declaró haber estado presente en la cirugía.