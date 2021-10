Interior sigue sin ejecutar proyecto para luchar contra violencia familiar

Una joven mujer, de 20 años, madre de dos pequeños, fue asesinada ayer por su ex pareja en Presidente Franco. La tragedia no para en el contexto de la violencia de género, mientras las autoridades del Gobierno, “en la línea del componente Mujer, estamos ajustando técnicamente para que el programa nos permita invertir en la implementación de dispositivos electrónicos (grilletes o pulseras) para monitoreo de personas privadas de libertad, las que se utilizarían, en primera fase, en casos de violencia contra la mujer”, según había referido el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre un proyecto postergado desde hace años. El uso de una simple tobillera no pueden implementar.