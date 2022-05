Intendente señala a hijos de ex concejal como autores de atentado

El jefe comunal aseguró que no recibió amenazas y señaló como el posible motivo del ataque una deuda que la Municipalidad tiene con el padre de los supuestos responsables, el ex concejal colorado Silvio Martínez.

El hecho se registró a unos 2 km del centro urbano de Domingo Martínez de Irala, Departamento de Alto Paraná.

“Me cerraron el camino desde un vehículo negro y empezaron a disparar. Yo les reconocí, desvié un poco y ahí empezaron a disparar. No me acertaron a mí, creo que una bala acertó el vehículo. Me siguieron, fui hasta la comisaría más cercana, me chocaron, tuve la suerte de escapar”, contó el intendente a Monumental 1080AM.

Deuda con ex concejal

Para el jefe comunal la única razón que tendrían estas personas para atacarlo sería una deuda de G. 8,5 millones que la Comuna tiene con su padre, el ex concejal Silvio Martínez.

“No hay fondos por el tema de la pandemia, es muy complicada la recaudación y la administración prioriza pagar a los concejales que trabajan día a día. Quedaban seis personas a las que se les debe, pero se está pagando a la mayoría”, justificó.

Los supuestos responsables del atentado serían los hermanos Ismael Gustavo Martínez, como el autor de los disparos y en el momento estaba acompañado por sus hermanos Héctor Martínez y Braulio Martínez.

El intendente de Domingo Martínez de Irala recordó que en una ocasión personas vinculadas a estas personas ya habían quemado su camioneta.

Secretario habla de narcopolítica

Claudelino Bogado, secretario general de la Municipalidad de Domingo Martínez de Irala, puso en duda la versión del intendente de que el trasfondo del tema sería una deuda. “El trasfondo no es deuda, es que acá no apoyamos la narcopolítica”, dijo el funcionario.

Bogado dijo a Última Hora que el ex concejal Martínez llegó este lunes hasta la sede municipal acompañado de su hija Carolina Martínez, presumiblemente con intenciones de entrevistarse con Benegas. No obstante, el jefe comunal no lo pudo recibir debido a otros compromisos.

El intendente que ganó las elecciones siendo liberal, se hizo colorado tras cumplir una promesa al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.