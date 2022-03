“Vos te comprometiste a algo. El día que yo vine acá vos me dijiste 'si me hacés asfalto yo me afilio al Partido Colorado'. Yo cumplí mi parte, ya se queda a tu cargo, yo no te quiero forzar”, expresó Abdo Benítez durante su discurso, bromeando sobre la situación.

No obstante, el intendente le pidió otros 10 kilómetros de asfalto entre Puerto Itá Verá y Puerto Irala para firmarle la afiliación, a lo que el mandatario se comprometió, según informó el corresponsal de la zona, Wilson Ferreira.

Los faltantes 10 kilómetros permitirían a la población de Domingo Martínez de Irala salir completamente del aislamiento. En la zona vive el 49% de la población del distrito.

Abdo Benítez volvió a destacar su gestión y sostuvo que no se encontrará una promesa que haya hecho en campaña y que hoy no sea una realidad o se encuentre en proceso de culminación o licitación. En ese sentido, aseguró que no cumplir con las obras prometidas hace que una autoridad llegue al poder y que la ciudadanía le pierda la confianza.

Entre otras cosas, aseguró que su Gobierno realiza obras de envergadura que no se hicieron en los 30 años de democracia, como puentes y la Ruta Bioceánica, además de la maquinación del brazo Aña Cuá, entre otras.

“Vamos a hacer más rutas asfaltadas que todas las realizadas en toda la era democrática, que sumen todo, desde Rodríguez hasta Cartes. Estamos haciendo los dos hospitales más grandes de la era democrática, Hospital del Sur y Caaguazú, y estamos planificando un gran hospital para Alto Paraná”, finalizó.