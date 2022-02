Al respecto, tildó al comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Amambay, “de ser un gran recaudador”.

“Todo el mundo acá le conoce al bandido del comisario Hugo Díaz. Acá el operativo es plata, parece que Díaz es muy buen recaudador”, afirmó y lamentó la falta de presencia de las autoridades del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

"Acá hay mucha inseguridad, todos están vendidos; Arnaldo Giuzzio (ministro del Interior) nunca vino acá, no hace nada, oñe'êmbarei", cuestionó en contacto con Monumental 1080 AM. En ese sentido, pidió una solución a la corrupción que existe dentro de la Policía.

“Los narcos se pasean, mataron a mi sobrina y el Gobierno no hace nada", reprochó. Su sobrina Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, fue asesinada, junto con otras personas, durante un atentado en la ciudad. Las víctimas salieron de un festejo de cumpleaños a bordo de una camioneta, cuando fueron atacadas a tiros.

El jefe comunal dijo que son cuatro los fiscales que están investigando el caso, pero la policía no pasa datos que ayuden a la investigación.

"El asesino de mi sobrina tiene nombre de una fruta y está metido en varias causas, pero nadie hace nada. Si me quieren enviar preso por decir la verdad que lo hagan", sentenció y cuestionó la falta de acciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. "Quiero decirle al presidente que Pedro Juan es Paraguay, el país no termina en Calle Última", expresó.

Jefe de investigación desmiente a intendente

Por su parte, el comisario Hugo Díaz salió al paso de las acusaciones en su contra y afirmó que se dedica a realizar su trabajo al frente del Departamento de Investigación Criminal.

"No sé por qué el intendente opina de esa manera (recaudador), yo hago mi trabajo, todo está documentado. Hemos aclarado varios homicidios, sacamos de circulación a seis sicarios", explicó a la misma emisora radial y aseguró que está dispuesto a someterse a una auditoría de sus bienes.

"Si hago mi trabajo porque alguien dice, no seré profesional. No puedo guiarme por chismes. Me guío por cosas concretas", dijo Díaz.