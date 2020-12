Intendente de Encarnación dio positivo al Covid-19

"Va el séptimo test de Covid que me realizo en lo que va de la pandemia, esta vez fue un test rápido, y di positivo. Me encuentro bien, prácticamente sin síntomas. No perdí el gusto ni el olfato, tampoco tengo fiebre, sólo un poco de dolores corporales", informó el intendente.

Asimismo, dijo que se realizará otros análisis en el transcurso de los días, para confirmar o descartar el resultado del test rápido.

"Muy pronto me repondré y estaremos como siempre juntos y con ustedes, y seguir trabajando por la ciudad más linda del Paraguay. Como siempre lo hacemos, a no bajar la guardia, desde mi lugar de reposo estaré trabajando de forma virtual", anunció el jefe comunal.

El Departamento de Itapúa registra actualmente 2.033 casos confirmados de coronavirus, pero hubo 1.213 pacientes recuperados. Con respecto a las muertes, hasta el momento hubo 41.