Inician desembolso de subsidio econÃ³mico a trabajadores de frontera de EncarnaciÃ³n

Este desembolso corresponde a un subsidio de parte la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que fuero analizado y aprobado tras gestiones del Gobierno Departamental a fin de que estos más de 4.000 trabajadores que desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha no han recibido ningún tipo de asistencia de parte del Estado.

Este listado es independiente a los ciudadanos beneficiados con el Programa Pytyvõ 2.0, otorgado también por el Gobierno Nacional como ayuda a las familias afectadas por el cierre de las fronteras por la pandemia del coronavirus.

En la primera tanta percibe el subsidio económico 1.468 trabajadores y se espera que el lunes se llegue a los 4.400 trabajadores.

Entre los requerimientos para acceder a este beneficio se encuentran: no haber recibido ningún tipo de subsidio durante esta pandemia, no ser beneficiario de aportes sociales del Estado ni de ningún otro tipo de programa, como así también no ser asalariados y no contar con seguro social de Instituto de Previsión Social (IPS).

El pago se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 4385/2020, por el cual se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional dependiente de la Presidencia de la República realizar transferencias monetarias en carácter de subsidio de emergencia a los pobladores en situación de mayor vulnerabilidad social, afectados en su economía de subsistencia como consecuencia de las medidas dispuestas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (Covid-19).

En ese sentido, la transferencia es de G. 500.000 por persona y será abonado por única vez, beneficiando a 4.400 personas de la ciudad de Encarnación nucleados en los gremios unidos.