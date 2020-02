Intendente de CDE denuncia rosca de recaudación paralela

Una auditoría identificó a un ex funcionario que renunció el año pasado, pero el jefe comunal afirmó que hay más personas involucradas.

“Se estuvo haciendo una auditoría minuciosa, como no contábamos con ningún dato y hoy lo digo con propiedad también: los informáticos son muy jodidos, son expertos en esconder datos. Encontramos pruebas, trajimos a la Fiscalía y realizamos la denuncia por cinco delitos: Alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, sabotaje de sistemas informáticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y exacción”, comentó Prieto a la prensa al llegar a la Fiscalía de Ciudad del Este.

“Ya tenemos una persona identificada dentro del grupo. El usuario de la persona Dionisio Villalba Giménez, ex funcionario del CPD (Centro de Procesamiento de Datos, dependiente del Municipio) que cuando comenzó la auditoría él presentó su renuncia y se fue”, añadió el jefe comunal.

El CPD de la Comuna fue objeto de una auditoría de la administración de Prieto desde su asunción al cargo. Ya en setiembre del 2019, la Intendencia informó que se detectó la manipulación de datos en las oficinas y diversas inconsistencias en el sector correspondiente al cobro del impuesto inmobiliario.

“Ahora esperamos recibir el apoyo de la Fiscalía, la institución está totalmente abierta a fin de detectar más casos. Estoy seguro que esta persona (Dionisio Villalba Giménez) no actuaba sola, por lo menos tenía que tener una persona encargada de traer los clientes, no creo que esa persona actuaba sola, también me imagino que había otra persona en Tesorería”, comentó el intendente Prieto.

En esta reciente denuncia, se identificaron cinco casos donde contribuyentes pagaron menos impuestos de lo que correspondía legalmente. La auditoría realizada por un equipo estuvo conformado por la directora de Auditoría Interna, Judith González, el director del Centro de Procesamiento de Datos, Fabio Junior Meza y el asesor de Informática, Nelson Lisboa.