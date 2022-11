El abogado Francisco Bernate aclaró que esta versión sale de Paraguay y aún no es investigada en Colombia.

“Estas personas no han sido detenidas aún. De hecho, aquí en Colombia, gracias a ustedes (Fiscalía de Paraguay) fue que nos enteramos de esta información. Llegó desde Paraguay la supuesta materialización de la posible captura de cuatro personas adicionales; aquí en Colombia no se ha visto movimiento alguno, no hay ninguna novedad”, manifestó el abogado.

También comentó que el próximo 25 de noviembre se realizará la audiencia preparatoria en el caso de Francisco Luis Correa, sindicado como el encargado de planear el crimen de Pecci en Colombia.

“Es lo único que está pendiente, nosotros no tenemos información sobre las cuatro capturas o de esta línea de investigación, en Colombia esa información no se tiene”, refirió.

Francisco Luis Correa es el único enjuiciado de los acusados por el crimen, debido a que no aceptó los cargos e intentará demostrar su inocencia durante el proceso judicial.

Ni Marset ni el PCC están vinculados

El fiscal Manuel Doldán mencionó en la tarde de este martes que no existen elementos en la investigación que vinculen con el asesinato de Pecci al uruguayo Sebastián Marset, sobre quien pesa una orden de captura internacional por narcotráfico y lavado de dinero, ni con el grupo criminal brasileño Primer Comando Capital.

Esto se reiteró debido a una publicación realizada semanas atrás por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde vinculaba a Marset como el que ordenó la muerte de Marcelo Pecci.

En ese sentido, Francisco Bernate indicó que lo dicho por el presidente de su país no tiene ningún sustento y que no aparece dentro de la investigación.

“Es una versión que dio el presidente de Colombia, pero que no tiene ningún sustento de la investigación ni que aparece dentro la investigación. Desconozco los motivos que tuvo el presidente de Colombia para manifestar algo así, no lo sé, pero no es algo que forme oficialmente parte de la investigación” manifestó el profesional del Derecho.