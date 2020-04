Infectólogo sugiere cuarentenas intermitentes ante avance del Covid-19

“Esta situación va a ir para largo rato y si todavía tenemos un índice de circulación comunitaria menor, tenemos que ir sacando el pie del freno y oxigenar a la gente e ir flexibilizando las medidas de forma intermitente”, refirió el médico en una entrevista con NPY.

El profesional reconoció que la cuarentena total no podrá sostenerse por mucho tiempo, ya que muchas personas sentirán hambre y las pequeñas y medianas empresas no podrán permanecer por mucho tiempo sin operar.

“Tenemos que liberar un poco la actividad económica porque el país no va a aguantar. Lo social y económico tiene que ir equilibrado a la salud, tiene que ir en tiempo y cantidad, si no, no es viable”, reiteró.

Propuso, por ejemplo, que se levanten las medidas restrictivas en ciudades donde no hay circulación comunitaria del virus, o bien se analicen otras estrategias para permitir la reactivación económica en diferentes puntos del país.

Mateo Balmelli refirió que con la medida actual –de cuarentena total- se busca evitar abrumar o incluso colapsar el sistema sanitario y que este no pueda dar respuesta a la gran cantidad de enfermos.

No obstante, aclaró que mientras un 50% población no se inmunice de manera natural, es decir teniendo la enfermedad, van a haber curvas de incremento en cuanto a la cantidad de infectados, que finalmente provocarán cuarentenas más estrictas. Esto también atendiendo que no hay vacunas para protegerse del virus.

Consciencia y más higiene

Por otro lado, el médico pidió mayor conciencia a la ciudadanía, ya que este año será muy atípico en cuanto a las medidas de higiene que se deben tomar tras el brote del Covid-19.

“Este año vamos a tener cuarentenas flexibles y eso va a estar dictado por el tiempo de individuos que se infectan. Cuando vemos que la curva quiere incrementarse tenemos que poner freno, si vemos que la curva esta plana y el incremento es gradual y lento, ahí tenemos que sacar el pie del freno porque o si no vamos a entrar en hambruna y las consecuencias serán difíciles”, reiteró.

Asimismo, el infectólogo mencionó que no se debe descuidar a los niños durante este periodo, ya que podrían sufrir consecuencias sicológicas por el miedo y ansiedad que se generan por la situación actual.

La cuarentena sanitaria total se extiende en el país hasta la próxima semana, según anunció este viernes el presidente Mario Abdo Benítez. Hasta el momento, Paraguay cuenta con 124 casos de coronavirus.