¡Indignante inseguridad! Mujer organiza rifa para pagar su moto robada en Lambaré

Según explicó a Última Hora, necesita contar con una motocicleta para movilizarse, ya que incluso realiza trabajos de delivery para ayudar a solventar los gastos de su padre que está enfermo. Por ello, una vez que pague toda su deuda, volverá a adquirir un biciclo nuevo.

De acuerdo con su relato, el asalto se registró en la madrugada del domingo último, sobre la calle Fulgencio Yegros casi Río Montelindo, del barrio Valle Apu'a de la mencionada ciudad, a tres cuadras de llegar a su casa.

La víctima iba circulando con su amiga cuando repentinamente divisó por el retrovisor a otra motocicleta que se iba acercando y que estaba sin luz. A fin de darle paso, se encostó un poco en la ruta, pero los ocupantes comenzaron a acelerar y luego le cerraron el paso.

Rápidamente, el que iba de acompañante se bajó y directamente extrajo un arma con la cual las apuntó y, luego, le quitó el celular a su amiga. Esta última escapó en ese momento y se refugió en una vivienda de la zona, mientras que a Flores la pusieron boca abajo en el suelo.

El sindicado arrancó la motocicleta de ella y ambos se dieron a la fuga. Los dos presuntos asaltantes serían dos jóvenes de contextura delgada y morenos, quienes actuaron a cara descubierta. Además, iban a bordo de una moto de color negro, tipo cobrador, según describió Flores.

Supuesta inacción policial

Una vez que los presuntos autores ya no estaban, Claudia Flores y su acompañante permanecieron en la casa refugiadas, desde donde llamaron a la Policía Nacional para reportar el hecho.

Además, en el sitio recordaron que el celular que se llevaron los delincuentes tenía GPS, por lo que lograron ubicarlos en la ciudad de Villa Elisa, en el Departamento Central.

No obstante, según aseguró la víctima, tuvieron que esperar por una hora en el sitio, debido a que los agentes policiales no llegaban y, encima, después las hicieron ir hasta la Comisaría 15ª para radicar la denuncia.

Posteriormente, siempre según el relato de la mujer, les dijeron que tenían que derivar el caso a la Comisaría de Villa Elisa y que debían ir hasta ahí por su cuenta, ya que no correspondía a su jurisdicción.

"¡Los policías no hicieron nada! Una hora tardaron en llegar ¡Una hora! ¿Qué pasaba si yo estaba herida? ¿O ella?", lamentó Flores a través de una publicación en sus redes sociales, añadiendo que los efectivos, en todo momento, buscaban deslindar responsabilidad.

Y añadió en su texto: "No se movieron, me tiran una indirecta para que vea yo la forma de ir y también (porque sin plata de por medio no se iban a mover) para ayudarme (siendo que no tenía mi móvil, no tenía plata, ni saldo). Por lo menos me trajeron a casa. ¿Qué más iba a hacer ahí?", añadió la mujer.

Finalmente, la joven manifestó que, además de todo el susto vivido por el asalto, también queda con serios problemas económicos, ante las cuotas de la moto que aún le quedan pendientes.

"La impotencia que siento, la rabia de saber dónde están tus cosas y no poder ir a rescatar. La tristeza y el susto que tuve y tengo es inexplicable ¡No tengo palabras, estoy destruida! ¡La Justicia paraguaya es una cagada! ¡Todos son una m...!", sentenció la joven.

Lamentó también que, desde el momento del asalto hasta este martes, no hay ningún avance en el caso y que ya no confía en que pueda recuperar su biciclo. Asimismo, sostuvo que el celular de su amiga ya dio apagado el último domingo.

Claudia Flores tiene previsto llevar a cabo un sorteo para recaudar dinero a mediados de febrero. Sin embargo, aclaró que aún le falta definir algunos detalles para ello, por lo que dejó su número de celular para las personas de buen corazón que quieran comunicarse con ella para ayudarle.

Su número es el (0971) 114-508 y está habilitado tanto para WhatsApp como para llamadas.

Al ser consultado del motivo por el que los uniformados no fueron hasta Villa Elisa para rastrear el dispositivo y recuperar la motocicleta, el comisario Nilson Salinas, de la Comisaría 15ª de Asunción, alegó que "solo se le acompaña a la víctima si es que hay personal disponible", pero que "generalmente" ya queda a cargo de la dependencia policial correspondiente a la jurisdicción.

En tanto, aseguró que tras recibir la denuncia de Flores, desde la oficina a su cargo se comunicaron con la Comisaría de Villa Elisa, se impartió orden de búsqueda sobre la motocicleta y que siguen con las investigaciones del hecho para dar con el vehículo de dos ruedas y los presuntos motochorros.