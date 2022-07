En un momento dado, el asegurado reclamó al personal de blanco y exigió respuestas ante la falta de atención, ya que su madre llevaba prolongadas horas de espera, informó NPY.

Ante la rabia e impotencia, el hombre pateó algunos objetos que se encontraban alrededor. Incluso, una enfermera le indicó que se calmara “porque no es la manera de actuar”.

♦ Un hombre explotó contra el personal de la institución debido a que no atendían a su madre tras prolongadas esperas.

“Acá no hay manera, no existen maneras, porque no hay respeto para nadie”, dijo indignado ante la deficiente atención que brinda la previsional a sus asegurados. “Quiero ver que le atiendan a mi mamá. Ustedes creen que es divertido ir y volver acá con la atención que tienen”, siguió cuestionando.

Acceder a cualquier servicio o consulta en IPS conlleva, en la mayoría de los casos, largas horas, días o semanas de espera.

IPS últimamente solo arrastra denuncias de presuntos negociados en las licitaciones, quejas constantes de un pésimo servicio en el sistema de salud y a los que se suma la reciente denuncia de presunta negligencia médica con la amputación errónea de una pierna al usuario Ramón Samudio.

Entre las falencias, se señalan las deficiencias en los sistemas de agendamiento. Con la pandemia, el IPS eliminó el servicio gratuito del *152# vía mensaje de texto, limitó el agendamiento con especialistas por la web y centralizó el pedido de turnos a través del Call Center.