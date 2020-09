Indígenas piden libertad de Denis con un acto ancestral

“Esto realizamos para agradecer la liberación de (Adelio) Mendoza y pedir la libertad de don Óscar Denis, la primera autoridad que ha invertido en nuestra comunidad consistente en un aula para nuestra escuela”, indicó Jacinta Pereira, lideresa de la comunidad.

Remarcó que Denis es un señor muy respetado, así como querido, y que la comunidad entera siente mucho lo que sucede a la familia. Indicó que el departamento necesita paz, por lo que enarbolan la bandera blanca y la liberación de los secuestrados.

“Nosotros acompañamos a la familia de don Óscar porque es un ser humano que está sufriendo y siempre estuvo al lado de los pueblos originarios”, señaló doña Jacinta.

Indígenas agradecen.mp4 La comunidad no descartó aceptar los víveres para ayudar a la familia Denis. Video: Gentileza.

En relación a los víveres, la citada comunidad no está en la lista, pero la lideresa anunció que si sirve de ayuda a la familia no habría problema de recibirlos. “Desde un principio nuestra postura es no recibir los víveres, pero somos humanos y conocemos a las hijas y si no tienen dónde distribuir, nosotros tomaremos pisando mi orgullo”, señaló Jacinta.