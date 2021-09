Catalino Portillo, un dirigente indígena del Departamento de Canindeyú , manifestó en una comunicación con radio Monumental 1080 AM que aproximadamente 25 comunidades se están preparando para movilizarse en contra del proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo.

La Cámara de Diputados debe tratar este miércoles dicha propuesta legislativa, que ya tiene media sanción del Senado y aumenta a 10 años la pena de cárcel por invasión de tierras.

La sanción del documento es inminente, ya que la principal mayoría parlamentaria se pronunció a favor del mismo.

Portillo mencionó que esto perjudicará a varias familias, especialmente, a las más vulnerables, puesto que no se respeta siquiera el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas, que se debe realizar para obtener permisos de comunidades indígenas.

"Ya estamos luego marginados y esto es lo último que no aceptamos", expresó.

Dijo que si se sanciona la ley que criminaliza las invasiones, se va a echar y destrozar parte del puente que está sobre el río Curuguaty'i. Afirmó que ya tienen más de 200 litros de combustibles disponibles para la quema del mismo.

Aseguró que no son utilizados por ningún sector político, que no tienen patrón y en ese mismo sentido apuntó que no le tienen miedo a la reacción de la Policía Nacional.