Durante todo el tramo, la embajadora turística de Artesanas de la Palabra, Aura Benítez, detalló la historia o los pormenores de varios sitios por los cuales se iba pasando. Además, se destacaban los relatos de varias parejas históricas que vivieron en Asunción, como Madame Lynch y el mariscal López.

Se trató de un circuito con dos puntos de partida a elección de las personas: El Café del Teatro, sobre Presidente Franco, donde se podía partir a las 17:00 y a las 19:00, mientras que en el Shopping del Sol el horario estaba establecido a las 18:00.

Críticas a la organización

Si bien varias personas destacaron el evento y consideraron que es una “linda experiencia” para conocer más sobre Asunción, algunos visitantes cuestionaron a la organización, debido a que quedaron sin la posibilidad de realizar el recorrido, pese a que habían adquirido sus entradas con anticipación e, incluso, algunos tuvieron que ir parados.

En ese sentido, Gustavo Mehlhorm, un ciudadano argentino que reside en Paraguay desde hace un año, casi se quedó sin poder participar de la actividad el domingo, debido a que el bus panorámico se llenó y no les quisieron dejar ingresar.

Sin embargo, tras varios minutos de debate y de negociación frente al Café del Teatro, donde se encontraba aguardando con otras personas, el hombre pudo acceder al viaje, quien subió en compañía de dos familiares.

No obstante, los tres tuvieron que ir parados durante la mitad del circuito y alrededor de ocho personas que también estaban esperando en el lugar se tuvieron que retirar.

Una familia tuvo que ir parada durante la mitad del circuito #YoAmoAsu.

Gustavo Mehlhorm señaló a Última Hora que lo que le explicaron fue que “la plataforma no cortó cuando debía cortar” y que por eso varios quedaron sin lugar. Además, dijo que no quiso recibir nuevamente su dinero, ya que lo que realmente anhelaban en familia era poder disfrutar del viaje.

“Aunque te devuelvan el dinero, eso no es el problema, sino que uno pierde el tiempo y que quiere hacer el viaje. A mí me da vergüenza ir parado porque pueden pensar que no pagamos antes o que ni pagamos, pero preferimos eso que perder el paseo”, aseveró el hombre.

Además, reclamó que tampoco hubo una buena organización en cuanto a la espera del bus panorámico en los puntos de partida, ya que nadie les recibió y que ninguna persona les podía brindar información sobre la actividad antes de la llegada del bus.

"Llegamos antes y como no había nadie nos fuimos a dar la vuelta, tuvimos que preguntar en el local privado, pero nos respondieron muy mal. Se organizaron mal ", lamentó el ciudadano argentino.

Otro pasajero llamado Eleno Caballero cuestionó que el bus se iba demasiado rápido y que por ello no se podía apreciar bien los lugares que iba describiendo la guía Aura Benítez. Sin embargo, en ciertos momentos el móvil se iba más despacio, pero solamente a causa del tráfico.

Por otra parte, otro hecho que generó incomodidad durante todo el tramo fueron las ramas de árboles que obstaculizaban el paso, y hasta una de las pasajeras que iba parada fue afectada en el rostro por una de las ramas.

En contacto con Última Hora, Víctor Chamorro, jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Asunción explicó que el problema con relación a las personas que no pudieron realizar el viaje se debió a la plataforma Passline, con la cual se debían agendar con anticipación los interesados.

“Estas personas que tuvieron el inconveniente se sintieron muy dolidas porque se prepararon, pero no pudieron participar. Tenemos 10 lugares en planta baja que están previstas para gente que a veces no quiere ir a la intemperie; se les ofreció la mitad del recorrido en planta baja, pero no quisieron”, señaló el funcionario.

Sin embargo, aseguró que este lunes se les reintegró el 100% de lo que abonaron a esas personas y que se les ofreció hacer el recorrido para la próxima semana sin recargo alguno, pese a que las mismas no aceptaron.

En cuanto al problema de las ramas, señaló que tuvieron una pausa con esta actividad desde diciembre del 2021 y que, ahora al retornar, se encontraron con varios árboles que crecieron, pero que ya se encuentran viendo la forma de solucionar con el área de Aseo Urbano.

“Esto siempre ha pasado (las ramas que tocan el bus), pero no como para dañar a las personas. Nunca ha salido nadie lastimado. Sí hemos encontrado en el recorrido ayer (domingo) que algunas ramas crecieron y vamos a prever cortarlas”, alegó.

Pese a que se había anunciado que el Open Bus iba a estar decorado con guirnaldas, globos y detalles alusivos al Día de los Enamorados y que, además, habría música romántica durante el trayecto, esto no se dio ni el sábado ni el domingo.

Sobre el punto, Chamorro dijo que la música no se pudo poner por cuestiones técnicas, mientras que reconoció que la decoración fue por una falla del equipo. “Llevaron muy poca decoración y con lo que se tenía iba a ser muy pobre, por eso preferimos dejar así nomás”, finalizó.

El recorrido de la Municipalidad de Asunción con el bus panorámico comenzó en agosto de 2021, pero tras una pausa desde diciembre, este sábado 12 de febrero volvió a reactivarse. El mismo cuenta 54 lugares a bordo y pertenece a una firma privada, por lo cual solo está disponible para la Municipalidad de Asunción durante los fines de semana.

El city tour #YoAmoAsu cuenta con una duración de aproximadamente una hora y media y el itinerario abarca las principales avenidas de la capital del país.