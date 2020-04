El importador Ignacio Pidal habló este martes con radio Monumental 1080 AM y contó que intentó acercarse al Ministerio de Salud para ayudar en la compra de insumos médicos de China , donde tiene varias empresas.

En ese sentido, indicó que mantuvo una reunión en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con el ex titular, Édgar Melgarejo, además de un funcionario de Salud de nombre Alcides Velázquez, quien le consultó sobre precios de los productos, pero nunca se concretó ningún envío. Incluso el funcionario le dijo que los precios que él manejaba ya eran altos.

El empresario explicó que los precios que había pasado al funcionario fue de: mascarillas quirúrgicas a G. 2.720 y de mascarillas tipo KN95 a G. 15.700. Dijo que no tuvo más respuestas y posteriormente la cartera de Estado llamó a una licitación que quedó desierta, en la cual se pedía la entrega de los insumos en un plazo de 72 horas.

Así también, indicó que Salud pasó a convocar a una licitación directa, en la cual las empresas adjudicadas ofrecían mascarillas quirúrgicas a G. 3.410 y mascarillas tipo KN95 a G. 19.890, con una diferencia de G. 4.140 millones y G. 700 millones, respectivamente en el total de la compra.

Asimismo, mencionó que pasó el precio de las camas a USD 110 y que incluyendo el costo del flete máximo podría alcanzar los G. 2.500.000, pero el Estado finalmente compró a G. 4.250.000 cada una.

El empresario manifestó que intentó ofrecer un buen precio y que su dolor es que haya personas que intenten hacerse multimillonarias con una pandemia.

Entre otras cosas, sostuvo que los insumos pudieron haber llegado mucho antes, con un menor precio, pero que al final nunca llegaron.

Las firmas que se hicieron con el contrato estatal son Eurotec SA e Insumos Médicos SA, que son las principales proveedoras del Estado y que acumulan un total de USD 13 millones en adjudicaciones.

Ambas firmas, representadas por los hermanos Patricia y Marcelo Pascottini, se hicieron en apenas 72 horas con dos contratos por valor de G. 47.952 millones (Insumos Médicos) y G. 37.268 millones (Eurotec S.A).

"Provisión de insumos es compleja en todo el mundo"

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, volvió a explicar a Monumental 1080 AM que llamaron tres veces a licitación y fueron declaradas desiertas, ya sea porque no les llamaba la atención el precio o porque no podrían cumplir con el plazo.

Entre tanto, mencionó que la provisión de insumos es compleja a nivel mundial y que muchos procesos son subsanables en unos días. Aseguró que el Ministerio no se basa en un solo proceso y existen otros llamados para la provisión.

Las primeras compras que realizó el Ministerio de Salud corresponden a 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 160.000 trajes de protección biológica, 1.700.000 máscaras N95 y 50 camas hospitalarias.

En una primera entrega se adquirieron 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias.

No obstante, la segunda carga fue rechazada por el Ministerio de Salud por no cumplir con las cuestiones técnicas. La cartera sanitaria ya abonó el 20% del monto total del lote.